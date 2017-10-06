﻿المجموعة الخامسة : انكلترا تتغلب على سلوفينيا بهدف قاتل وتتأهل

لندن – د ب أ: لحق منتخب انكلترا بركب المتأهلين لنهائيات كأس العالم، عقب فوزه المتأخر 1/صفر على ضيفه سلوفينيا في الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) بالمجموعة السادسة. وأسفرت باقي مباريات المجموعة عن فوز المنتخب الاسكتلندي 1/صفر على ضيفه سلوفاكيا، وتعادل مالطا مع ضيفه ليتوانيا 1/1.

وعزز منتخب انكلترا، الفائز بكأس العالم 1966، موقعه في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة، بفارق ست نقاط أمام أقرب ملاحقيه اسكتلندا، ليحجز رسميا بطاقة الصعود للمونديال للمرة الرابعة عشرة في تاريخه. واحتل سلوفاكيا المركز الثالث برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة أمام سلوفينيا، الرابع، واحتل المنتخب الليتواني المركز الخامس بست نقاط، فيما قبع مالطا في قاع الترتيب بنقطة وحيدة.

وفي العاصمة البريطانية لندن، انتظر المنتخب الانكليزي حتى الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحرز نجمه هاري كاين الهدف الوحيد. واقتنص اسكتلندا فوزا ثمينا 1/صفر من ضيفه سلوفاكيا، واستفاد من النقص العددي الذي عانى منه منافسه، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد روبرت ماك في الدقيقة 23 لحصوله على الإنذار الثاني، ليحرز كريس مارتن الهدف الوحيد في الدقيقة 89. وبعدما حسم المنتخب الانكليزي تأهله رسميا، بات الصراع محتدما على المركز الثاني، المؤهل للملحق الفاصل للصعود، بين اسكتلندا وسلوفاكيا وسلوفينيا. وتأجل حسم الصراع للجولة العاشرة (الأخيرة) التي ستجرى الأحد، حيث يلتقي سلوفاكيا مع ضيفه مالطا، ويستضيف المنتخب السلوفيني نظيره الاسكتلندي، فيما يحل انكلترا ضيفا على المنتخب الليتواني في مواجهة شرفية بينهما.