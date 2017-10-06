﻿ألمانيا تحافظ على العلامة الكاملة وتتأهل بفوزها على أيرلندا الشمالية في المجموعة الثالثة

بلفاست – د ب أ: توج المنتخب الألماني مسيرته الناجحة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، ولحق بقافلة المتأهلين الى النهائيات اثر فوزه الكبير 3/1 على مضيفه ايرلندا الشمالية في الجولة التاسعة قبل الأخيرة بالمجموعة الثالثة. واكتسح المنتخب النرويجي مضيفه سان مارينو بثمانية أهداف نظيفة وفاز منتخب التشيك على أذربيجان 2/1 .

ورفع المنتخب الألماني رصيده في الصدارة إلى 27 نقطة من تسعة انتصارات متتالية ليحافظ على العلامة الكاملة، في بلفاست قبل مباراته أمام أذربيجان الأحد في الجولة الأخيرة. وحسم المانشافت تأهله للنهائيات قبل الجولة الأخيرة بعدما وسع الفارق مع أيرلندا الشمالية الثاني إلى ثماني نقاط، علما أن بطاقة التأهل المباشر وبطاقة التأهل للملحق الأوروبي انحصرت بين المنتخبين قبل مباريات هذه الجولة، فيما خرجت باقي فرق المجموعة مبكرا من صراع التأهل. وتجمد رصيد أيرلندا الشمالية عند 19 نقطة في المركز الثاني ليقتصر أمل الفريق على التأهل عبر الملحق الأوروبي الفاصل. وحسم المانشافت المباراة بشكل كبير في شوطها الأول حيث أنهاه بهدفين سجلهما سيباستيان رودي وساندرو فاغنر في الدقيقتين الثانية و21 .وباءت محاولات أصحاب الأرض للتعويض في الشوط الثاني بالفشل، ثم أضاف جوشوا كيميخ الهدف الثالث في الدقيقة 86، فيما سجل جوش ماغينيس هدف حفظ ماء الوجه لأيرلندا الشمالية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع. وإذا فاز المانشافت على أذربيجان في الجولة الأخيرة الأحد، سيعادل إنجاز المنتخب الإسباني الذي كان الوحيد الذي حقق الفوز في جميع المباريات العشر التي خاضها في مجموعته بتصفيات كأس العالم 2010 وتصدر مجموعته برصيد 30 نقطة. والهزيمة هي الأولى لأيرلندا الشمالية على ملعبه في مشاركاته بالتصفيات المختلفة منذ أربع سنوات. وافتقد المانشافت في هذه المباراة عددا من اللاعبين ولكنه استعاد مدافعه جيروم بواتينغ، لتكون أول مشاركة له منذ مشاركته في الذهاب أمام أيرلندا الشمالية في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 .

وأفاق المنتخب التشيكي بعد فوات الأوان واستعاد نغمة الانتصارات بفوز معنوي على مضيفه أذربيجان 2/1، ورفع رصيده إلى 12 نقطة لينتزع المركز الثالث من أذربيجان الذي تجمد رصيده عند عشر نقاط وتراجع للمركز الخامس بفارق الأهداف فقط خلف النرويج، علما أن الفريقين فقدا فرصة الصراع على التأهل قبل هذه الجولة. وأنهى المنتخب التشيكي الشوط الأول بهدف يان كوبيك في الدقيقة 35 .وتعادل إفران إسماعيلوف لأذربيجان من ركلة جزاء في الدقيقة 55 لكن أنتونين باراك سجل هدف الفوز في الدقيقة 66 . والفوز هو الأول للتشيك في آخر أربع مباريات خاضها بالتصفيات حيث شهدت المباريات الثلاث الماضية تعادلا ثم هزيمتين متتاليتين. واستغل المنتخب النرويجي سقوط أذربيجان وانتزع المركز الرابع حيث رفع رصيده إلى عشر نقاط، فيما ظل سان مارينو بلا نقاط في قاع المجموعة بعدما مني بالهزيمة التاسعة على التوالي. وسجل محمد اليونسي ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 40 و48 و68 ليقود الفريق إلى الفوز الكاسح، كما سجل زميله جوشوا كينغ هدفين في الدقيقتين 14 من ركلة جزاء و17 فيما سجل ماركوس هنريكسن وأولي كريستيان سيلنايس ومارتين لينيس الأهداف الأخرى في الدقائق الثامنة و59 و87 .