﻿الدكتور إبراهيم فريحات من معهد الدوحة للدراسات أول عربي يفوز بجائزة «كوندراتييف الدولية» في موسكو

الدوحة – «القدس العربي»: فاز الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا بالميدالية البرونزية في المسابقة الدولية التي جرت في موسكو للحصول على جائزة «كوندراتييف الدولية» التي تمنحها أكاديمية العلوم الروسية ومؤسسة كوندراتييف الدولية للعلماء الروس والأجانب لإسهاماتهم في تطور العلوم الاجتماعية.

تحمل الجائزة اسم عالم الاقتصاد الروسي «نيكولاي كوندراتييف» (1892-1938) صاحب نظرية «كوندراتييف ويفز» Kondratieff Waves التي دونها في كتابه The Major Economic Cycles عام 1925.

وقد تأسست الجائزة عام 1993 من قبل أكاديمية العلوم الروسية ومؤسسة كوندراتييف الدولية حيث يتم منحها مرة كل ثلاث سنوات لعلماء متميزين لهم اسهامات بتطور العلوم الاجتماعية في العالم.

وقد تقاسم الجائزة مع الدكتور فريحات لعام 2017 كل من «فرد فيليبس» أستاذ التكنولوجيا والمجتمع في جامعة «يوان زي» في تايوان وجامعة نيويورك سابقاً و «فكتور سادونيتشي» (1939) رئيس جامعة موسكو والذي فاز عام 1989 بجائزة الاتحاد السوفييتي و «براين بيري» (1934) أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة تكساس.

ويعدّ الدكتور إبراهيم فريحات، أول عربي، يحصل على هذه الجائزة منذ تأسيسها؛ حيث حصل عليها في السابق علماء من دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والصين وفلندا وإيطاليا وغيرهما.

وقد ألقى الدكتور فريحات كلمة في حفل تسليم الجائزة في موسكو ركزت على العلاقة ما بين النظرية والبحث والممارسة في إنتاج وتطور المعرفة العلمية.

وفي هذا السياق رحبّ الدكتور ياسر سليمان معالي رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا بالوكالة بهذا الفوز، مشيرا إلى أن تميز الجامعات هو بتميز رأسمالها العلمي من أساتذة وطلاب وخريجين. ويسعدنا في معهد الدوحة أن يحصل أحد أساتذة معهدنا على جائزة عالمية تنافسية في حقل دراسي تكتظ بالخبرات والكفاءات.

وأضاف معالي إلى أن هذه الجائزة لا تؤكد على تميز الدكتور إبراهيم فريحات فقط بل تتوج هذا التميز له وللمعهد ولقطر بتطلعاتها نحو المستقبل.

وقالت الدكتورة هند المفتاح، نائبة الرئيس للشؤون الإدارية والمالية في معهد الدوحة، أن المعهد مسرور بهذا الانجاز الذي يُعدّ إنجازا للأكاديميين والعلماء في دولة قطر والوطن العربي عموما، وبالذات المتخصصين في العلوم الاجتماعية.

يشار إلى أن فريحات قد عمل سابقاً زميل أول في السياسات الخارجية في معهد بروكنجز، وقام بتدريس موضوع تسوية النزاعات الدولية في جامعة جورجتاون وجامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة. نُشرت كتاباته في العديد من المجلات العلمية العالمية والعربية المتخصصة.

وحاصل على الدكتوراه في موضوع تسوية النزاعات الدولية من جامعة جورج ميسن عام 2006 كما منحته الجامعة جائزة التميز عام 2014 لإنجازاته في حقل النزاعات الدولية.