﻿قتل زوجته وأطفاله الخمسة

طوكيوـ ا ف ب: أوقفت السلطات في اليابان الجمعة رجلا في الثانية والثلاثين من العمر يشتبه في أنه قتل ابنته طعنا، وأقر بأنه أضرم النار عمدا في بيت تقيم فيه زوجته وخمسة أطفال، حسب ما أعلنت الشرطة.

وقال هيرومبي كوماتسو للمحققين إنه أشعل النار في المنزل في مدينة هيتاشي الواقعة على بعد مئة كيلومتر شمال طوكيو، وقد عثرت الشرطة على خمس جثث فيها بعدما اندلعت فيها النار صباح الجمعة.

وقال مسؤول في الشرطة إن التحقيقات جارية لمعرفة ما إن كانت وفاة الضحايا ناجمة عن الحريق أو عن سبب آخر.

ويراوح عمر الأطفال القتلى، إحداهم طعنا وأربعة ذكور في المنزل المحترق، بين ثلاثة أعوام وأحد عشر، أما الضحية السادسة فهي أمهم.

وقد خضعت الكنيسة المذكورة منذ نحو ثلاث سنوات لأشغال تهيئة بلغت كلفتها 1.2 مليون دينار (حوالي نصف مليون دولار) بتمويل من الحكومة الإيطالية وبالتعاون مع بلدية تونس وجمعية صيانة مدينة تونس.