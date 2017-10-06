﻿مدير في «ماكدونالدز» يبيع الكوكايين مع وجبات الطعام

لندن ـ «القدس العربي»: تم ضبط أحد مدراء سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» وهو يبيع الكوكايين مع وجبات الطعام. ووفق صحيفة «نيويورك بوست» حيث استطاعت الشرطة النيل من المدير الذي استخدم وظيفته للإتجار بالمخدرات.

وذكرت الصحيفة أن فرانك غيريرو، استخدم صلاحياته مديرا لأحد مطاعم «ماكدونالد» في نيويورك، لبيع كميات من مادة الكوكايين. وقبضت الشرطة عليه متلبسا بعد أن أرسلت له شرطيا متخفيا لكثرة البلاغات التي جاءتها من بعض الزبائن.

وأكدت الشرطة أن الشاب باع 8 كميات من المخدرات للشرطي المتخفي، وصلت قيمة بعضها إلى 10 آلاف دولار، وبلغ سعر 100 غرام من الكوكايين نحو 6500 دولار.

وأشارت الشرطة إلى أن مدير المطعم كان يخزن المخدرات في الحمام ويخرجها قبيل تسليم الوجبة للزبائن.