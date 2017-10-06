﻿طوكيو تهب لنجدة الحدائق اليابانية في الخارج

طوكيوـ ا ف ب: قررت طوكيو أن ترسل اختصاصيي بستنة إلى أنحاء العالم أجمع ليعيدوا إلى الحدائق اليابانية المهملة رونقها.

وتنتشر نحو 500 حديقة يابانية تقليدية في أنحاء العالم أجمع، من الولايات المتحدة والأرجنتين إلى تايلند مرورا بفرنسا، ومن الضروري الاعتناء في أسرع وقت بنحو 40 منها في إثر سنوات من الإهمال، حسب إدارة المناطق.

وتخشى السلطات من أن يشوه هذا الإهمال المتراكم صورة البلاد، لذا قررت الإمساك بزمام الأمور من خلال إرسال اختصاصيي بستنة في مهام خاصة تبدأ هذه السنة مع فريق من 5 خبراء يوفد إلى رومانيا يليه آخر إلى كاليفورنيا.

وتتميز الحدائق اليابانية بتصاميمها الفريدة مع جسور من الأحجار وممرات عشبية وأشجار صغيرة مقصوصة بعناية.

كما تتطلب عناية دقيقة، غير أن غالبية الحدائق التي أنشئت خارج اليابان منذ نهاية القرن التاسع عشر تفتقر إلى طاقم متخصص.

وقال مسؤول في الوزارة إن «الخبراء اليابانيين تركوا بالفعل كتيبات إرشادية بعد إنشاء المواقع، لكن من الصعب جدا العناية بهذه الحدائق»، مضيفا «نأمل أن تتحول هذه الحدائق إلى منارة لإشعاع الثقافة اليابانية في الخارج».

ويأتي هذا المشروع بناء على طلبات تقدمت بها سفارات يابانية في الخارج وقيمون على هذه الحدائق.