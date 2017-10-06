﻿الفنانة «وعد»… تشتم المشككين في سعوديتها

لندن ـ «القدس العربي»: بعد إثارتها حملة انتقادات واسعة على «فيسبوك» لارتدائها العلَم السعودي وجلوسها فوق كلمة الشهادتين، شنت الفنانة وعد هجوما عنيفا على من يشكك في جنسيتها السعودية. حيث قالت جملة، اعتبرها بعضهم ذات مستوى لا يليق بفنانة: غصب عن أمكم سعودية».

وجاء كلام وعد خلال مقابلة في الكويت مع الإعلامية مي العيدان، حيث أكدت: «عندهم نخوة سريعة، فإذا شافوكي غلطّتي جرّدوكي من الجنسية، وإذا سوّيتي شيء مو صح بس عجبهم، يقولون بنتنا، بنت الوطن، الله أكبر» وأضافت: «حتّى أحيانا يقولون متجنّسة، وذبحتنا بالجنسية.. أبوكي سعودي، لوني كحلي، لوني بنّي» مشدّدةً على «أنني، غصبا عن أمكم، سعودية. عاجبكم، مو عاجبكم، سعودية».

وختمت إنّ «من حقّ السعوديين أن يغاروا عليّ غيرة محبّة، لأنّهم يشـــوفونني كأخت أو أم أو إبنة».

ووعد بدأت مسيرتها معتمدة على موهبتها الفنية وقدراتها الصوتية التي أشاد بها المتابعون والنقاد، فتمكّنت من إيصال رسالتها الفنية إلى جمهور أحب صوتها حتى أصبحت واحدة من أبرز الفنانات في دول الخليج العربي تميّزت بإنجازات فنيّة عديدة، حيث قدّمت عددا من الأغاني بمختلف اللهجات العربية مثل المصرية واللبنانيّة والخليجية والمغربية، ومن أبرز ألبوماتها «جنون» و»وجهة نظر» و»يا أحلاهم» التي صورت بعض أغانيها بالفيديو كليب. كما اقتحمت مجال الأزياء والموضة حيث طرحت مجموعة من الأزياء تحمل اسم «وعد لاين».