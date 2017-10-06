نيمار يصف مباراة البرازيل أمام بوليفيا بالظروف اللا إنسانية

“القدس العربي” ـ (وكالات):

وصف لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مباراة منتخب بلاده، الخميس، أمام مضيفه بوليفيا في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 بالأمر غير الانساني.

وفي تصريح صحفي، الجمعة، قال نيمار، “ظروف لا إنسانية للغاية، ملعب سيء، مناخ سيء، كل شيء لم يكن على ما يرام، لكن رغم كل ذلك، قدمنا أداءً جيدًا، ولعبنا مباراة مميزة”.

وأضاف “تم ارتكاب خطأ ضدي في مباراة بوليفيا، الأمر الذي دفعني للسقوط على الأرض لفترة من الوقت، لكنني فوجئت بجبل من النجوم فور قيامي من على الأرض، ليستغرق الأمر فترة من الوقت حتى عدت لحالتي الطبيعية”.

واضطر لاعبو المنتخب البرازيلي للحصول على الأكسجين عبر الكمامات في غرفة خلع الملابس عقب نهاية المباراة، وذلك لاستعادة عافيتهم بعد المجهود الكبير الذي بذلوه في المباراة.

وتعادل المنتخب البرازيلي سلبيًا أمام مضيفه البوليفي في التصفيات المؤهلة إلى العرس العالمي، ورغم التعادل إلا أن راقصي السامبا نجحوا في الجولتين الماضيتين من التأهل لمونديال روسيا.

وأقيمت المباراة بالعاصمة لاباز، المرتفعة بنحو 3600 متر عن سطح البحر، ما يؤدي إلى صعوبات في تنفس اللاعبين.