إسبانيا تتأهل بجدارة لمونديال روسيا وإيطاليا إلى الملحق الأوروبي بعد أداء مخيب

“القدس العربي” ـ وكالات:

توج المنتخب الإسباني لكرة القدم مسيرته الرائعة في التصفيات وتأهل رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2018 بعدما واصل الفريق انتصاراته المتتالية وتغلب على نظيره الألباني 3 / صفر اليوم الجمعة في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة السابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة للبطولة والتي شهدت اليوم أيضا تعادل المنتخب الإيطالي مع نظيره المقدوني 1 / 1 .

وحسم المنتخب الإسباني تأهله للنهائيات وأكد صدارته للمجموعة رافعا رصيده إلى 25 نقطة من ثمانية انتصارات وتعادل واحد بفارق خمس نقاط أمام المنتخب الإيطالي (الآزوري) صاحب المركز الثاني في المجموعة.

وتأهل المنتخب الإسباني للنهائيات ليصبح المنتخب العاشر الذي يتأهل عبر التصفيات والحادي عشر الذي يضمن مقعده في النهائي نظرا لتأهل المنتخب الروسي المضيف دون خوض التصفيات.

وأصبح المنتخب الإسباني رابع المتأهلين من التصفيات الأوروبية إلى المونديال الروسي حيث سبقته منتخبات بلجيكا وإنجلترا وألمانيا.

ويختتم الماتادور الإسباني مسيرته في التصفيات بلقاء مضيفه الإسرائيلي يوم الاثنين المقبل فيما يحل نظيره الإيطالي ضيفا على المنتخب الألباني.

في إليكانتي بإسبانيا ، واصل المنتخب الإسباني انتصاراته المتتالية وسحق ضيفه الألباني بثلاثية نظيفة أحرزها رودريجو مورينو وإيسكو وتياجو ألكانتارا في الدقائق 16 و24 و27 ليؤكد الفريق تأهله إلى النهائيات بجدارة.

وبدأ المنتخب الإسباني بقيادة مديره الفني جولين لوبيتيجي المباراة اليوم بشكل قوي حيث استهل مورينو مهاجم بلنسية الإسباني التسجيل في المباراة بهدف بكر في الدقيقة 16 ثم عزز إيسكو نجم ريال مدريد النتيجة بالهدف في الدقيقة 24 ليواصل تألقه مع المنتخب الإسباني.

وأضاف ألكانتارا نجم بايرن ميونخ الألماني الهدف الثالث للماتادور في الدقيقة 27 بضربة رأس اثر تمريرة عالية من ألفارو أودريازولا ليحسم الفريق المباراة تماما في شوطها الأول.

وتصدت العارضة والقائم لتسديدتين من المنتخب الألباني ولكن المنتخب الإسباني سيطر على مجريات اللعب في الشوط الثاني ليحافظ على الفوز الكبير والتأهل للنهائيات التي سيكون خلالها ضمن أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

وتركز الجدل قبل المباراة حول جيرارد بيكيه مدافع برشلونة والمنتخب الإسباني خاصة بعد الهتافات العدائية وصافرات الاستهجان التي وجهتها الجماهير ضد اللاعب خلال تدريبات الفريق يوم الاثنين الماضي لمشاركته في الاستفتاء المثير للجدل على استقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا.

ونال بيكيه صافرات استهجان من بعض المشجعين خلال مباراة اليوم فيما صفق له البعض خاصة مع مواصلة اللاعب عروضه الجيدة مع الفريق وحفاظ الفريق على نظافة الشباك للمباراة السادسة على التوالي في التصفيات الحالية.

وهذه هي المرة الخامسة عشر التي يتأهل فيها المنتخب الإسباني إلى النهائيات ولا يتقفوق عليه في عدد المشاركات بأوروبا سوى منتخبي ألمانيا وإيطاليا.

وفي تورينو ، سقط المنتخب الإيطالي في فخ التعادل مع ضيفه المقدوني بهدف سجله جورجيو كيليني في الدقائق 40 مقابل هدف سجله ألكسندر تراخوفسكي في الدقيقة 77 .

ورغم هذا ، لا يزال الأمل باقيا أمام الآزوري للتأهل عبر الملحق الأوروبي الفاصل.

ولم يقدم الآزوري العرض المقنع منه في مباراة اليوم على الاستاد الأولمبي في مدينة تورينو.

ورغم الأداء الباهت من الآزوري في الشوط الأول ، سجل المدافع كيليني هدف التقدم للفريق في الدقيقة 40 اثر تمريرة من شيرو إيموبيلي.

ولكن المنتخب المقدوني انتزع التعادل قبل 14 دقيقة من نهاية المباراة في ظل استمرار الأداء غير المقنع من لاعبي الآزوري.

وفي مباراة الثالثة بالمجموعة ، تغلب المنتخب الإسرائيلي على مضيفه منتخب ليشتنشتاين بهدف نظيف سجله إيتان تيبي في الدقيقة 21 .