“الأفيال” الإيفوارية تسقط في فخ مالي بتصفيات المونديال

“القدس العربي” ـ ( وكالات):

سقط منتخب كوت ديفوار الملقب بـ”الأفيال”، الجمعة، في فخ التعادل السلبي مع مضيفه مالي، في الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام بروسيا 2018.

وأضاع لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

ولم تتغير الأمور كثيرًا في شوط المباراة الثاني، حيث استمر مسلسل إهدار الفرص لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي وحصول كلا الفريقين على نقطة.

وبهذا التعادل، ارتفع رصيد كوت ديفوار إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة، فيما ارتفع رصيد مالي إلى 3 نقاط في المركز الرابع والأخير.

وتقام غدًا السبت، المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، والتي تجمع بين منتخب المغرب (6 نقاط) والغابون (5 نقاط).

ووفقًا للوائح التصفيات فإنه يتأهل إلى المونديال أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الخمسة.