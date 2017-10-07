المغرب يطرد معارضا بارزا للسلطات الموريتانية

“القدس العربي”- وكالات: أفادت مصادر متطابقة السبت أن السلطات المغربية أعلنت المعارض ورجل الأعمال الموريتاني البارز محمد ولد بوعماتو شخصا غير مرغوب فيه على تراب المملكة.

وأوضحت المصادر أن القرار أبلغه المغرب السبت للسلطات الموريتانية وأن رجل الأعمال الذي يقيم في مراكش منذ سنوات لم يعد موجودا في المغرب منذ فترة.

وفسر مراقبون الخطوة المغربية بسعي مغربي لتطبيع العلاقات مع موريتانيا بعد سنوات من الجفاء وتراكم مواقف كادت تؤدي بالبلدين إلى القطيعة.

وامتنعت موريتانيا منذ عام 2012 عن إرسال سفير جديد لها في الرباط ورفض المغرب إنهاء مهام سفيره في نواكشوط عبد الرحمن بن عمر إلى أن توفي في كانون أول/ ديسمبر الماضي إثر مرض عضال وهو من كانت نواكشوط تراه عرقلة لإقامة علاقات طبيعية بين البلدين.

وظلت موريتانيا ترفض احتضان المغرب لمعارض بحجم ولد بوعماتو.

وكانت مصادر سياسية قد أكدت أن موريتانيا بصدد مراجعة شاملة لمواقفها من قضية الصحراء الغربية على نحو قد يثير حفيظة المغرب. ولم يستبعد مراقبون أن يساهم قرار طرد المعارض ولد بوعماتو من المغرب في حلحلة العلاقات المغربية الموريتانية.