العاصفة الاستوائية “نيت” تتجه نحو الولايات المتحدة بعدما قتلت 23 شخصا في أمريكا الوسطى

“القدس العربي”- وكالات: تتقدم العاصفة الاستوائية نيت يوم الجمعة فى طريقها لضرب الطرف الشمالى الشرقى لشبه جزيرة يوكاتان قبل التوجه إلى خليج المكسيك ثم الولايات الأمريكية الجنوبية التي مازالت تتعافى من العواصف السابقة.

وقال المركز الوطنى الأمريكى للاعاصير إن العاصفة “نيت” التى أسفرت عن مقتل 23 شخصا فى ثلاث دول في امريكا الوسطى، من المتوقع ان تكتسب قوة لتصل إلى قوة الاعصار فوق خليج المكسيك يوم السبت. وتشير التوقعات إلى أنها ستصل إلى الساحل الامريكى كعاصفة من الفئة الاولى ليلة السبت تصاحبها رياح تصل سرعتها إلى 130 كم فى الساعة.

وصدرت تحذيرات من الإعصار لأجزاء من لويزيانا وميسيسيبي وألاباما. وبعد أن قام المركز بتوسيع نطاق التحذيرات ليشمل مدينة نيو اورليانز فى وقت متأخر من يوم الجمعة، فرض العمدة ميتش لاندريو حظرا للتجول اعتبارا من الساعة السادسة من مساء السبت (22:00 بتوقيت غرينتش).

وتسببت العاصفة الاستوائية “نيت” في فيضانات وانهيارات طينية في أمريكا الوسطى وتسببت في مقتل 23 شخصا وخلفت 12 مفقودا آخرين في وقت تعززت فيه قوة العاصفة بالبحر الكاريبي.

وتسببت الأمطار الغزيزة للعاصفة في فيضانات وانهيارات طينية في كوستا ريكا ونيكاراجوا وهندوراس. وأعلنت حكومة كوستا ريكا حالة الطوارئ في أنحاء البلاد وأرسلت نحو 7200 شخص إلى مخيمات الطوارئ. وانقطعت المياه عن منازل نحو مليون شخص.

ولقي 11 شخصا حتفهم في نيكاراجوا بعدما فاضت مياه الأنهار على ضفتيها ودمرت الشوارع والجسور. وتم إخلاء أرخبيل ميسكيتو كايز الواقع قبالة الساحل الشرقي لنيكاراجوا. ونقلت فرق الطوارئ 800 شخص إلى مكان آمن.

وتوفي أربعة أشخاص في هندوراس جراء العاصفة التي كانت تبعد صباح الجمعة بحوالي 280 كيلومترا جنوب شرقى كوزوميل بالمكسيك بسرعة رياح بلغت 85 كيلومترا في الساعة. وبثت هيئة الأمن العام بالبلاد تحذيرا عن الطقس للعديد من المناطق قائلة إن هطول الأمطار قد يصبح أكثر حدة.