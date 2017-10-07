ثمانية قتلى بحريق متعمد في دار للحضانة في البرازيل

“القدس العربي”- وكالات: اعلنت السلطات البرازيلية الجمعة مقتل سبعة أطفال ومعلمة في دار للحضانة في البرازيل بعدما قام حارس المبنى برشهم بالكحول واحراقهم أحياء.

ووقعت الحادثة صباح الخميس في حي فقير في مدينة جاناوبا التي تضم سبعين ألف نسمة وتبعد حوالى 600 كلم عن بيلو اوريزونتي عاصمة ولاية ميناس جيرايس (جنوب شرق)، عندما قام الحارس برش الأطفال بالكحول واضرام النار بالمبنى.

وتوفي الرجل نفسه محترقا بعد ساعات. وقالت السلطات المحلية انه يعاني من “مشاكل عقلية”.

وقتل في المجموع سبعة أطفال في الرابعة من العمر ومعلمة تبلغ من العمر 43 عاما.

واسفر الحريق عن اصابة نحو أربعين شخصا بجروح، تم نقلهم إلى ثلاثة مستشفيات في المنطقة حسب درجة خطورة اصاباتهم.

وذكر مصور من وكالة فرانس برس أن عشرات الاشخاص توجهوا إلى مقبرة جاناوبا لدفن الضحايا بعد ظهر الجمعة.

واعلنت بلدية جاناوبا الحداد الرسمي سبعة ايام بينما حرص الرئيس البرازيلي ميشال تامر على التعبير عن “تضامنه مع الضحايا في هذه الفاجعة”.