المنتخب الأمريكي يسحق بنما برباعية نظيفة وينعش آماله في بلوغ المونديال

(د ب أ): استيقظ المنتخب الأمريكي لكرة القدم من سباته وأنعش آماله في بلوغ نهائيات كأس العالم 2018 بفوز ساحق 4 / صفر على ضيفه البنمي مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت غرينتش) في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من مباريات الدور النهائي بتصفيات اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) المؤهلة للبطولة.

ولقن المنتخب الأمريكي ضيفه درسا قاسيا وألحق به هزيمة ثقيلة ليرفع رصيده إلى 12 نقطة ويتقدم للمركز الثالث بجدول هذا الدور من التصفيات فيما تراجع المنتخب البنمي للمركز الرابع حيث تجمد رصيده عند عشر نقاط.

ويتصدر المنتخب المكسيكي جدول هذا الدور من التصفيات برصيد 18 نقطة مقابل 15 نقطة لكوستاريكا قبل مباراة المكسيك مع ترينيداد وتوباجو ومباراة كوستاريكا مع هندوراس في نفس الجولة.

وانتزع المنتخب المكسيكي بطاقة التأهل الأولى من اتحاد كونكاكاف إلى المونديال الروسي فيما يلحق به الفريقان اللذان ينهيان التصفيات في المركزين الثاني والثالث.

ويخوض صاحب المركز الرابع دورا فاصلا على بطاقة تأهل أخرى مع الفائز من الملحق الأسيوي.

وحسم المنتخب الأمريكي المباراة تماما في شوطها الأول الذي أنهاه لصالح بثلاثة أهداف نظيفة سجلها كريستيان بوليسيتش في الدقيقة الثامنة وجوزي ألتيدور في الدقيقتين 19 و43 من ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني، عزز بوبي وود انتصار المنتخب الأمريكي بالهدف الرابع الذي سجله في الدقيقة 63.