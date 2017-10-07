مقتل جنديين وإصابة ستة بحادث في مركز تدريب للجيش الأمريكي في ساوث كارولاينا

“القدس العربي”- وكالات: قال مركز تدريب فورت جاكسون التابع للجيش الأمريكي في ساوث كارولاينا إن جنديين لقيا حتفهما وأصيب ستة آخرون يوم الجمعة في حادث لمركبة عسكرية وتشكيل عسكري بالمركز.

وأضاف المركز في بيان أن اثنين من المصابين في حالة حرجة. وقال إن المصابين نقلوا إلى مستشفى خارج المركز. ولم تنشر أسماء الضحايا لحين إبلاغ أقاربهم.

ووصف المركز الحادث “بالمأسوي” وقال إنه قيد التحقيق. ولم يرد ممثل عن المركز على طلب مزيد من المعلومات بشأن الحادث.