وزير الخارجية التركي يدعو إلى تطبيع العلاقات مع برلين

“القدس العربي” – وكالات: دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إلى إعادة العلاقات المتوترة حالياً مع ألمانيا إلى طبيعتها.

وقال جاويش أوغلو -في مقابلة مع مجلة “دير شبيجل” الألمانية في عددها الصادر السبت: “ليس هناك سبب لحدوث مشكلات بين ألمانيا وتركيا… إذا سرتم نحونا خطوة سنسير نحوكم خطوتين”.

وأضاف الوزير أن بلاده مستعدة أيضاً للتعاون مع وزير خارجية ألماني محتمل مثل جيم أوزدمير.

تجدر الإشارة إلى أن جيم أوزدمير مواطن ألماني من أصل تركي ويتزعم حزب الخضر في ألمانيا، كما أنه منتقد حاد لسياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي الوقت نفسه، دافع جاويش أوغلو عن التصريحات المثيرة للجدل لأردوغان، موضحاً أن تشبيهات أردوغان لألمانيا بالنازية كانت “رداً على التصرفات العدائية” من قبل ألمانيا، وقال: “على الحكومة الألمانية أن تتعلم احترام تركيا”.

وأشار الوزير إلى استقلال القضاء فيما يتعلق بوضع مراسل صحيفة “فيلت” الألمانية، دينيز يوجيل، المعتقل في تركيا حالياً.

أما بالنسبة للحقوقي الألماني بيتر شتويتنر المعتقل أيضاً في تركيا، ذكر جاويش أوغلو أنه يعمل من أجل إسراع الإجراءات القضائية بشأنه.

يذكر أن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم قال الأسبوع الماضي إنه يتعين فتح “فصل جديد” مع برلين و”إصلاح” العلاقات.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين ألمانيا وتركيا متدهورة منذ فترة طويلة، وتمر حالياً بمرحلة جمود.

وتتهم الحكومة التركية ألمانيا بدعم إرهابيين. وتطالب الحكومة الألمانية بالإفراج عن الألمان المعتقلين في تركيا لأسباب سياسية.