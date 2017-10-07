إردوغان: عملية كبيرة دائرة في إدلب بسوريا

“القدس العربي” – وكالات: قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن عملية عسكرية كبيرة دائرة في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا حيث قال الجيش السوري الحر المعارض في وقت سابق، إنه يستعد لدخولها بدعم من قوات تركية.

وقال إردوغان في كلمة لأعضاء في حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له، “هناك عملية كبيرة في إدلب السورية اليوم وستستمر”.

ويسيطر تحالف مقاتلين يقوده متشددون حالياً على معظم إدلب.

وقال إردوغان “لن نسمح قط بممر إرهابي على طول حدودنا مع سوريا… سنستمر في اتخاذ مبادرات أخرى بعد عملية إدلب”.

وقالت قناة (إن.تي.في) إن إردوغان أبلغ الصحفيين بعد كلمته بأن روسيا تدعم العملية من الجو في حين يدعمها الجنود الأتراك من داخل الحدود التركية.

مقتل 13 مدنياً في غارات على محافظة إدلب

قتل 13 مدنياً على الأقل إثر غارات جوية على بلدة خان شيخون في محافظة إدلب، شمال غرب سوريا يرجح أن الطيران السوري نفذها، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان السبت.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان الغارات استهدفت بلدة خان شيخون الواقعة جنوب مدينة إدلب يومي الجمعة والسبت.

وأشار إلى “ان الضربات التي يرجح ان النظام قد شنها أسفرت عن مقتل 13 مدنياً بينهم أربعة اطفال”.

وكانت روسيا وايران حليفتا النظام السوري وتركيا الداعمة للمعارضة اتفقت في ايار/مايو في اطار محادثات استانا، على إقامة أربع مناطق خفض توتر من بينها محافظة ادلب والغوطة الشرقية بهدف افساح المجال امام وقف دائم لإطلاق النار في البلاد التي تشهد نزاعاً منذ ست سنوات.

وبعد هدوء نسبي خلال الاشهر الماضية، شن النظام السوري وحليفه الروسي عدة غارات جوية في الاسابيع الماضية على مناطق في محافظة ادلب ما اسفر عن مقتل العشرات، بحسب المرصد.

واتفقت روسيا وايران، حليفتا النظام، وتركيا المساندة للمعارضة في 15 ايلول/سبتمبر على نشر قوة مراقبين من الدول الثلاث لضمان الامن على حدود هذه المنطقة ومنع الاشتباكات بين قوات النظام وقوات المعارضة، دون ان تعلن عن التوقيت.

وتسيطر هيئة تحرير الشام التي تعد جبهة النصرة سابقاً أبرز مكوناتها، منذ 23 تموز/يوليو على الجزء الاكبر من محافظة إدلب مع تقلص نفوذ الفصائل الاخرى. ويستثني اتفاق خفض التوتر الهيئة وكذلك تنظيم الدولة الاسلامية.