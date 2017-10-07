الولايات المتحدة لا تعتزم توقيع معاهدة حظر الأسلحة النووية
“القدس العربي”- وكالات: أعلنت الولايات المتحدة الجمعة انها لا تعتزم توقيع معاهدة تحظر الأسلحة النووية تدعمها المنظمة التي حازت جائزة نوبل للسلام لـ2017، مؤكدة في الوقت نفسها التزامها “خلق الظروف لنزع السلاح النووي”.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة فرانس برس إن “اعلان اليوم لا يغير موقف الولايات المتحدة من المعاهدة: الولايات المتحدة لا تدعم ولن توقع معاهدة حظر الاسلحة النووية”.
واضاف أن “هذه المعاهدة لن تجعل العالم أكثر سلاما ولن تؤدي الى نزع سلاح نووي واحد ولن تعزز أمن أي دولة” مشددا على ان ايا من القوى النووية دعمت النص.
وفازت “الحملة الدولية للقضاء على الاسلحة النووية” (آيكان) الجمعة بجائزة نوبل للسلام بفضل جهودها من اجل توقيع معاهدة تاريخية لحظر الاسلحة النووية هذه العام.
وتعد المعاهدة رمزية إلى حد كبير لان ايا من الدول التسع التي تمتلك او يشتبه في انها تمتلك السلاح النووي- الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والهند وباكستان واسرائيل وكوريا الشمالية- لم توقعها.
واضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية ان واشنطن تؤكد التزاماتها بموجب معاهدة منع الانتشار النووي وبالعمل على “تحسين البيئة الامنية الدولية ومنع ومكافحة الانتشار وخفض المخاطر النووية في العالم”
واضاف “نحث الدول على العمل معنا للتوصل الى تدابير براغماتية فعالة لانجاز ذلك”.
قرأت الخبر و أكملت إطلاعي على بقية العناوين ، و بقت تفاصيل الخبر عالقة في ذهني ، محاولة ألا ألقي بالا لتلك الأفكار الساخرة منه والتي طافت بحركات دائرية ملأتني فوضى و سخط !
الولايات المتحدة …
داعمة السلام و الدولة التي لا تتوقف البتة عن الحق على عملية السلام و لا عن التوسط كأيقونة سلمية للقضاء على العنف و الحرب و العمل على فض النزاعات الدولية و الإقليمية و الأهلية أيضا حرصا منها _ حسبما تحاول أن تقنع العالم _ على بقاء السلام و إقامة العدل و الحفاظ على الإنسانية و حقوق البشر بالحياة و الأمنية و و و و …..
رفض الولايات للتوقيع على معاهدة تلزمها بحظر استخدام السلاح النووي أليس كافيا لحسم تصوراتها عنها على كافة الأصعدة و التيقن أنها أولا و أخيرا تفعل ما تفعله _ بغض النظر عن سلميته أو عنفه _ لأجل مصالحها و مصالحها فقط ….
رفضها هذا يدل على أنها حين تلزم نفسها بتوقيع معاهدة سلام لا يكون ذلك نابعا من سياستها السلمية المناهضة للإرهاب إنما تكون هي على ثقة تامة أن هذا لا يتعارض البتة مع مصالحها و خططها و أنها قادرة على التحايل حيال تلك المعاهدة بطريقة ما .
ولكن حين تأتي معاهدة كهذه تضعف شرعية امتلاكها و استخدامها للسلاح النووي فيأتي أن يسقط القناع عن خبثها السياسي .. المصيبة أن الأمر ليس بحاجة بذكاء و من البديهي أن الكل يعرف هذا لكنه يتعامى .