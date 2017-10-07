القوات العراقية تحرر جبال حمرين من تنظيم الدولة وتعثر على 10 مقابر جماعية في الحويجة

“القدس العربي”- وكالات: أعلن قائد الحملة العسكرية لتحرير قضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك العراقية، السبت، استعادة قواته السيطرة على سلسلة جبال “حمرين” من مسلحي تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) الإرهابي.

وتمتد سلسلة جبال حمرين على طول 45 كم من منطقة “الفتحة” جنوب غربي كركوك (شمال) بإتجاه الحدود مع محافظة ديالى شرقاً، وباتجاه محافظة صلاح الدين شمالاً.

وقال الفريق الركن عبد الأمير يار الله، في بيان له إن “قوات من الفرقة المدرعة التاسعة في الجيش العراقي والحشد الشعبي (قوات شيعية موالية للحكومة) سيطرت بالكامل على سلسلة جبال حمرين، بدءاً من جسر زغيتون جنوب غرب كركوك حتى جسر الفتحة غربي المحافظة”.

واعتمد تنظيم الدولة “داعش” على مدى السنوات الماضية سلسلة جبال حمرين ذات الطبيعة الوعرة، ممراً رئيساً لنقل امداداته العسكرية واللوجستية بين محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك.

بدوره، قال النقيب في الجيش جبار حسن، في تصريح للأناضول، إن 12 عنصراً من “داعش” قتلوا خلال الساعات الماضية أثناء السيطرة على سلسلة جبال حمرين.

ولفت إلى أن “السلسلة الجبلية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة ديالى ما تزال تشهد نشاطاً لمسلحي التنظيم”.

وأوضح حسن أن العملية العسكرية جرت بدعم من الطيران العراقي، الذي دمّر العديد من المضافات التابعة للمسلحين كانت منتشرة في الأودية التي يصعب على المركبات العسكرية الوصول اليها بسبب وعورة المنطقة.

ومن جهة أخرى، أفاد مصدر أمني عراقي، السبت، أنه تم العثور على 10 مقابر جماعية تعود إلى مدنيين وعسكريين، في قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك (شمال).

وأوضح النقيب في شرطة كركوك حامد العبيدي لـ”الأناضول” إن “قوات مشتركة من الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي عثّرت على 10 مقابر جماعية تضم رفات مدنيين وعسكريين من الشرطة قتلوا على ي عناصر تنظيم داعش الارهابي داخل قضاء الحويجة”.

وأضاف العبيدي، أن “المقابر تضم رفات العشرات، وتم ابلاغ السلطات المختصة للقيام بمهام رفع الجثث والتعرف على هوياتها لتسليمها إلى ذويها” مشيرا إلى أن تنظيم الدولة داعش “اقدم على مدى الأعوام الماضية على تنفيذ احكام الأعدام بحق العشرات من المدنيين وعناصر الشرطة ممن اتهمهم بالولاء للحكومة الاتحادية”.

واستعادت القوات العراقية الخميس الماضي بشكل كامل مركز قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك من سيطرة “داعش” بعد ساعات من اقتحامه.

وانطلقت حملة تحرير قضاء الحويجة في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي والتي تضمنت مرحلتين انتهت بتحرير القضاء ونواحيه الثلاث بالكامل، فيما لاتزال تواصل القوات الأمنية تحرير وتطهير بعض القرى الواقعة إلى الشمال من القضاء.