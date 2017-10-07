قاض لمكافحة الارهاب يتهم رسميا ثلاثة أشخاص في قضية قوارير الغاز في فرنسا

“القدس العربي”- وكالات: أعلن مصدر قضائي السبت أن قاضيا لمكافحة الارهاب اتهم ثلاثة رجال بينهم اثنان كانا معروفين لدى أجهزة الأمن لتطرفهما، في اطار التحقيق حول قوارير الغاز وجهاز التفجير التي عثر عليها في بهو أحد مباني باريس.

وكان امين أ. وقريبه سامي ب. وأيمن ب. اوقفوا مساء الاثنين ومثلوا الجمعة أمام قاض.

وقد اتهموا “بمحاولة القتل في اتفاق جنائي على علاقة بمنظمة ارهابية”، ثم اوقفوا تلبية لطلب نيابة باريس.

وتم الافراج عن ثلاثة اشخاص آخرين كانوا قد اوقفوا الاثنين والاربعاء.

وقال مدعي الجمهورية فرنسوا مولانس في لقاء مع صحافيين الجمعة إن “العواقب البشرية والمادية كان يمكن ان تكون مأساوية بدون أن نعرف حتى الآن الأسباب من وراء استهداف هذا المبنى”.

وليل 29 إلى 30 ايلول/ سبتمبر اتصل أحد السكان بالشرطة “قبيل الساعة 04,30″ بعدما عثر على اربع قوارير للغاز مربوطة بجهاز أشعال كهربائي بالهاتف وحولها كمية كبيرة من الوقود في بهو المبنى في الدائرة السادسة عشرة في باريس، الحي الراقي في العاصمة الفرنسية.

ولأسباب مجهولة لم تنجح ثلاثة اتصالات هاتفية في تفجير القوارير. وسمحت طريقة التفجير والحمض النووي لايمن ب. الذي عثر عليه في المكان، للمحققين بالتعرف على الرجال الثلاثة.

وقال النائب العام ان ايمن ب. (29 عاما) كان معروفا لدى اجهزة الامن منذ تموز/ يوليو 2016 “بسبب نشاطه الدعوي لمصلحة داعش” وانه على اتصال مع ايمن أ. (30 عاما) المعروف لدى الاستخبارات ايضا.

واوضح مولانس أن ايمن أ. “كان معروفا بعد توقيفه في 26 آذار/ مارس 2013 في ملف يحمل اسم ‘فرسان العزة,” وهي جماعة اسلامية متطرفة صغيرة فككتها السلطات الفرنسية في 2012.

أما سامي ب. (28 عاما) قريب أيمن ب. الذي اجرى معه عددا من الاتصالات الهاتفية، فقد عثر رجال الشرطة على مواد مرتبطة باداة التفجير في منزله.