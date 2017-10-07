بارزاني: سنعمل على حل المشاكل والخلافات مع بغداد عبر الحوار
“القدس العربي” – وكالات: جدد رئيس إقليم شمال العراق مسعود بارزاني، السبت، التأكيد على حل الخلافات والقضايا العالقة مع حكومة بغداد المركزية “عبر الحوار”.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بارزاني للصحافيين، خلال مشاركته في أول أيام العزاء للرئيس السابق لجمهورية العراق، جلال طالباني، الذي ووري الثرى الجمعة بمدينة السليمانية.
وقال بارزاني عقب وضعه إكليلاً من الزهور على ضريح طالباني، “سنقوم بكل ما بوسعنا لحماية وحدة شعبنا، وسنعمل على حل المشاكل والخلافات مع بغداد عبر الحوار”.
وأضاف، “نتمنى أن يكون رحيل الرئيس طالباني فرصة لتقارب الأطراف، والقوى السياسية في الإقليم”.
يذكر أن جلال الطالباني (سكرتير العام للاتحاد الوطني) الذي ولد عام 1933، توفي الثلاثاء الماضي، في أحد مستشفيات ألمانيا، عن عمر ناهز الـ 84 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض دام 5 سنوات.
وفي خطوة تعارضها الحكومة المركزية وقوى إقليمية ودولية، أجرى إقليم شمال العراق، في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، استفتاء باطل للانفصال عن العراق، وسط تصاعد التوتر مع حكومة بغداد.
ومنذ الجمعة قبل الماضية، بدأت بغداد فرض حظر على الرحلات الجوية الدولية من وإلى الإقليم بعد أن رفضت حكومة الاقليم تسليم مطاري أربيل والسليمانية للحكومة العراقية.
وهددت بغداد بأنها ستعمل ما يلزم من إجراءات لفرض السلطات الاتحادية على الاقليم بموجب دستور البلاد.
الأكراد ، يفقدون جلال طالباني …
بوفاة جلال طالباني ، يكون الأكراد العراق بصفة خاصة و الأكراد بصفة عامة ، فقدوا رجلا مهما صاحب نظرة إستراتيجية و رؤية ثاقبة للأمور ، في أرضية مملوءة بالألغام القابلة للانفجار…
المرور على تلك الأرضية يتطلب وضع الأرجل عليها بدقة و حذر وهذه الصفات ، على حسب اعتقادي ، موجودة في الراحل …
لا يعني ذلك أن جلال طالباني ليس من أنصار الانفصال و لا يحلم بدولة كردية مستقلة عن البلدان التي أجبروا على الانضمام تحتها …
قد يكون هذا الحلم يشعل فؤاده حتى آخر نفسا له في الوجود الدنيوي. لكن الحلم و الواقع ليسا بالضرورة دائما متطابقان…
براغماتية جلال طالباني ، كان بإمكانها تجنيب أكراد العراق الكثير من المتاهات و العوائق التي بدأت تتجمع في سماء منطقتهم من جراء القرار المتسرع في إجراء استفتاء الانفصال قبل التأكد خلو الأرضية من تلك الألغام المذكورة آنفا…
قرار ، انتقدته حتى زوجة الراحل وهي أيضا سياسية من نفس مدرسة زوجها . بمعنى ، عبرت بنفس تعبير جلال الطالباني لو كان مازال على قيد الحياة . ..
بالمختصر المفيد ، أكراد العراق عليهم ندب حظهم على فقدانهم رجلا وقائدا محنكا في وقت هم في اشد الحاجة إليه…
وقد يفقدون معه أيضا كل تلك الامتيازات الهامة التي حققوها ، بالخصوص بعد انهيار الدولة العراقية، حتى أصبحت كردستان العراق دولة قائمة بنفسها …
لكن سوء التقدير و الحسابات المتسرعة الخاطئة قد يجد الأكراد أنفسهم في سجن بأربعة أبواب مفاتيحها عند أربعة دول لا تريد حتى التفكير في فرضية قيام دولة كردية …
بلقسام حمدان العربي الإدريسي
07.10.2017