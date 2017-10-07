اليمن.. توقيف 120 لاجئ إفريقي كانوا في طريقهم إلى السعودية

“القدس العربي”- وكالات: وقفت قوة عسكرية يمنية، السبت، 120 لاجئ إفريقي غير شرعي، في محافظة أبين جنوبي البلاد، كانوا في طريقهم إلى السعودية.

وقالت مصادر عسكرية في “اللواء 103 مشاة” لمراسل الأناضول، إن نقطة عسكرية تتبع اللواء المرابط في محافظة أبين، ألقت القبض على شاحنتي نقل كبيرتين فيهما 120 لاجئ إفريقي، بينهم 20 امرأة.

وأوضحت المصادر التي فضلت عدم نشر هويتها، أن اللاجئين كانوا يختبؤون بين البضائع التي تنقلها الشاحنتان.

وأفاد عدد من الموقوفين، بأنهم كانوا في طريقهم إلى السعودية، دون مزيد من التفاصيل.

وسبق أن أوقف أفراد اللواء نفسه الأسبوع الماضي، شاحنة كانت تقل 47 إفريقيا، تم إخفاؤهم بين بضائع وصناديق فارغة، بحسب المصادر ذاتها.