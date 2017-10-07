مدون جزائري يقوم بإضراب عن الطعام بعد سجنه بتهمة التخابر مع إسرائيل

“القدس العربي”- وكالات: يقوم مدون جزائري مسجون باضراب عن الطعام منذ 25 يوما بعد قرابة تسعة أشهر من سجنه في بجاية (شرق) بتهمة التخابر مع إسرائيل، بحسب ما افاد محاميه ومنظمة “مراسلون بلا حدود” السبت.

وذكرت المنظمة المدافعة عن حرية الاعلام في بيان أن “صحة المدون الجزائري مرزوق تواتي متدهورة للغاية بعد 25 يوما من الإضراب عن الطعام” الذي بدأه في 13 ايلول/ سبتمبر.

وتابعت “مراسلون بلا حدود” انها “تعبر عن قلقها البالغ بشأن الحالة الصحية للمدون مرزوق تواتي (…) علماً أنه لا يزال قيد الاحتجاز في انتظار المحاكمة منذ 17 كانون الثاني/ يناير 2017″.

وألقي القبض على تواتي في مقر اقامته في مدينة بجاية بعد نشره فيديو يظهر فيه وهو يحاور “دبلوماسيا إسرائيليا” حول العلاقات بين إسرائيل والجزائر اللتي لا تقيمان أي نوع من الاتصالات بينهما.

وقال المحامي صالح دبوز لوكالة فرنس برس إن “مرزوق يواجه تهمة خطيرة هي التخابر مع دولة اجنبية”، موضحا أنها “تهمة عقوبتها (السجن) 20 سنة على الاقل وقد تصل إلى الاعدام”.

واضاف “الغريب أن تحقق الشرطة في قضية تتعلق بالتجسس بينما هذا من صلاحية جهاز الاستخبارات، والملف خال من أي تقرير بهذا الخصوص”.

واوضح المحامي أن ابقاء المدون رهن الحبس المؤقت من صلاحيات قاضي التحقيق لدى غرفة الاتهام “بناء على خطورة الافعال المنسوبة للمتهم”، وهو الذي رفض طلب الافراج عنه قبل اسبوع.

وقالت “مراسلون بلا حدود” انه “كان من المقرر أن يمثل مرزوق تواتي أمام المحكمة يوم 03 تشرين الأول/ أكتوبر، إلا أنه لم يتمكن من الإجابة على أسئلة قاضي التحقيق بسبب حالته الصحية المتدهورة”.

ولم يتم توجيه الاتهام بشكل رسمي من قبل النيابة إلى تواتي، “لكن ذلك لن يتأخر” نظرا لإجراءات سير الملف، كما أكد صالح دبوز الذي قال انه سيزور موكله في الأيام القادمة.