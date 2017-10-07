معارضو انفصال كتالونيا ينظمون مظاهرات اليوم في مختلف أنحاء إسبانيا

“القدس العربي” – وكالات: ينظم معارضو انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا ظهر السبت، مظاهرات في مدن رئيسية في مختلف أنحاء البلاد، فيما تواصل حكومة الإقليم جهودها للإنفصال .

ومن المقرر أن يتم تنظيم مظاهرات اليوم في مدريد وبرشلونة والعديد من المدن الرئيسية الأخرى، بينما يتم تنظيم مظاهرة حاشدة مناهضة للإنفصال الأحد في برشلونة.

وفي مقابلة مع صحيفة (فاينانشيال تايمز)، أشار أرتور ماس، رئيس إقليم كتالونيا السابق والزعيم الحالي للحزب “الديموقراطي الأوروبي” الكتالوني المؤيد للإنفصال إلى الخطوات العملية واللوجستية التي مازال ينبغي اتخاذها قبل الحصول على “استقلال حقيقي”.

وقال ماس للصحيفة “لكي نستقل، هناك بعض الاشياء التي لم نتخذها بعد. إن ذلك ليس متعلقاً بإعلان الإستقلال فحسب، لكن أن نصبح بالفعل دولة مستقلة”.

وكانت كتالونيا قد أجرت في الاول من تشرين أول/أكتوبر استفتاء بشأن الإنفصال، صوتت فيه أغلبية واسع لصالح الإنفصال عن إسبانيا، بمشاركة 43 بالمئة من الناخبين، الذين يحق لهم التصويت.

وكانت نورية جيبرت المتحدثة باسم حزب ترشح الوحدة الشعبية اليساري المتطرف في إقليم كتالونيا قد ذكرت الجمعة ، إن الجلسة العامة لبرلمان الإقليم التي كان من المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل لإعلان الانفصال ، قد ألغيت.

وحظرت المحكمة العليا الإسبانية عقد هذه الجلسة.