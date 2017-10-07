روحاني: مكاسب إيران من الإتفاق النووي لا يمكن لـ10 مثل ترامب انتزاعها

“القدس العربي”- وكالات: قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، إن مكاسب بلاده من الإتفاق النووي “لا يمكن لعشرة مثل ترامب انتزاعها”، في رد على تهديدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باتخاذ إجراءات جديدة ضد طهران.

وأوضح روحاني، في كلمة أمام طلاب جامعة طهران: “لقد حققنا مكاسب لا يمكن انتزاعها، ولا أحد يستطيع إرجاعها سواء ترامب أو عشرة من أمثاله”.

وقبلت طهران، عام 2015، بتقييد برنامجها النووي، ضمن اتفاق مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وألمانيا، مقابل رفع العقوبات المفروضة على صادرات النفط، والاستثمارات الأجنبية في إيران.

والخميس الماضي قالت صحيفة “واشنطن بوست”، إن ترامب يعتزم الإعلان عدم تجديد المصادقة على الاتفاق النووي، بدعوى أنه “لا يصب في المصلحة القومية للولايات المتحدة”.

ويلزم الكونغرس الأمريكي رئيس البلاد بتقديم إفادة، كل 3 أشهر، حول مدى التزام طهران بالاتفاق، وتجديده المصادقة عليه، وذلك اعتماداً على نتائج التحقيقات التي تجريها وزارة الخارجية.

ومن المقرر أن يقدم ترامب إفادته القادمة، وقراره بشأن المصادقة، في موعد أقصاه 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وعدم المصادقة من شأنها فتح المجال أمام إعادة فرض العقوبات، وقد ينتهي الأمر بانهيار الإتفاق.