روسيا تعلن مواصلة التعاون الإقتصادي مع كردستان ولكن بالتنسيق مع الحكومة المركزية

“القدس العربي” – وكالات: قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، السبت إن بلاده ستواصل التعاون الاقتصادي مع إقليم كردستان العراق.

ولكن بوغداونوف اشار في في حديث لوكالة “سبوتنيك” رداً على سؤال حول التعاون الاقتصادي بين روسيا وإقليم كردستان العراق: “نحن كنا ولا نزال نقوم بذلك وسنستمر به، طبعا، بالتنسيق مع الحكومة المركزية”.

يذكر أن استفتاء الانفصال عن العراق الذي اجراه إقليم كردستان في الخامس والعشرين من الشهر الماضي قوبل برفض من جانب كل من تركيا وايران والعراق وقوى إقليمية أخرى إلى جانب الولايات المتحدة.

واتخذت تركيا وإيران والعراق إجراءات اقتصادية ضد الاقليم منها غلق المنافذ الحدودية معه واغلاق مجالها الجوي امام الطائرات المتجهة إليه.