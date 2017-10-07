التركمان يطالبون العبادي بإبقاء قوات عسكرية في الحويجة بعد تحريرها

“القدس العربي” – وكالات: طالب نواب تركمان، السبت، القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إبقاء قوات عسكرية في كركوك بعد تحرير قضاء الحويجة، لضمان عدم عودة الإرهاب والسيطرة على الأوضاع الأمنية في المحافظة.

وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان أرشد الصالحي، في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان وحضره مراسل الأناضول، “نطالب القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بإبقاء قطعات (وحدات) عسكرية في قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك بعد تحريره من تنظيم “الدولة” (داعش)، للحيلولة دون عودة الإرهاب مرة أخرى للقضاء والسيطرة على الوضع الأمني في المحافظة.

والخميس، استعادت القوات العراقية بشكل كامل مركز الحويجة جنوب غربي كركوك من سيطرة “داعش” بعد ساعات من اقتحامه.

وانطلقت حملة تحرير الحويجة في 21 سبتمبر/أيلول الماضي والتي تضمنت مرحلتين انتهت بتحرير مركز القضاء ونواحيه الثلاث بالكامل، فيما تواصل القوات الأمنية تحرير وتطهير بعض القرى الواقعة شمال القضاء.

وأشار الصالحي وهو رئيس الجبهة التركمانية، أن “هناك انفلات أمني في محافظة كركوك، والسلطة المحلية في كركوك غير قادرة على تحقيق الأمن والاستقرار في المدينة”.

وأكد على خصوصية كركوك، رافضاً المساومة على مستقبل المحافظة.

وتضم كركوك الغنية بالنفط خليط من المكونات العرب والتركمان والأكراد.