أنصار المعارض نافالني يتظاهرون ضد الرئيس الروسي يوم ميلاده الـ65

“القدس العربي” – وكالات: تظاهر آلاف من أنصار المعارض الرئيسي للكرملين اليكسي نافالني الموقوف حالياً، السبت في جميع أنحاء روسيا ضد الرئيس فلاديمير بوتين يوم احتفاله بعيد ميلاده الخامس والستين، وذلك قبل خمسة أشهر على الإنتخابات الرئاسية.

وقبل مسيرة متوقعة مساء في سانت بطرسبورغ (شمال غرب) مسقط بوتين، جرت تجمعات في حوالي 80 مدينة تلبية لدعوة المعارض البالغ 41 عاماً الذي يتمتع بشعبية واسعة والمعروف بمدوناته ضد الفساد، تخللها اعتقال العشرات في الأرياف على ما نقلت منظمة او في دي-انفو المتخصصة.

وفي موسكو تجمع أكثر من ألف شخص أغلبهم من الشباب في ساحة بوشكين وشارع تفيرسكايا في وسط العاصمة رغم حظر السلطات، على ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس. وهتف المتظاهرون “عيداً سعيداً!” و”بوتين، عار روسيا”.

وقالت المتظاهرة في موسكو ماريو انطونيينكو الطالبة البالغة 18 عاماً لوكالة فرانس برس، “أريد وقف إساءات بوتين”، مضيفة “أريد جعل روسيا بلداً أوروبياً. أريد الحياة بحرية، لا اريد نظاماً آسيوياً أو على الطراز الكوري الشمالي”.

وأفادت الشرطة عن تجمع 700 متظاهر. وتم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة وقطعت قوات مكافحة الشغب الطريق في جادة تفيرسكايا الكبرى التي تؤدي الى الكرملين.

وقال الطالب فلاديمير نيميخ البالغ 18 عاماً لفرانس برس، “لا أخشى التوقيف، واذا أوقفوني فأنا مستعد لتمضية ليال عدة في السجن في سبيل ما أؤمن بأنه صواب”.

وأكد اوريست تشيرتشيسوف (43 عاماً) لفرانس برس، “لم أستطع إلا ان أحضر”، موضحاً انه أوقف سابقاً خلال تظاهرة في الربيع. وأضاف “لست مؤيداً لنافالني لكنني هنا لأنني اؤمن بحقه في الترشح الى الانتخابات”.

ورغم ان نافالني فرض نفسه في الأشهر الأخيرة كمعارض الكرملين الاول، ونجح في إنزال عشرات آلاف الشباب الى الشارع، ما زالت فرصة للترشح ضعيفة. وأنذرت اللجنة الانتخابية في حزيران/يونيو انه غير مؤهل للترشح للانتخابات الرئاسية بسبب ادانته سابقاً باختلاس اموال.

ولم يترشح بوتين الذي يحكم روسيا منذ نهاية 1999 للانتخابات الرئاسية المقبلة حتى الآن وان كان لا احد يشك في انه سيقدم ترشيحه لولاية جديدة.

توقيف مسؤولين

الاثنين، أصدرت محكمة روسية حكماً على نافالني قضى بسجنه 20 يوماً، بعد إدانته بالدعوة الى المشاركة في تظاهرة غير مرخص لها. وقال المعارض الروسي بعد دقائق من صدور الحكم “انها هدية عيد الميلاد لبوتين”.

وفي الأسابيع الأخيرة كثف المعارض الذي يندد بفساد النخب الروسية منذ سنوات اللقاءات الشعبية من اجل توسيع قاعدته الانتخابية في مدن روسية كثيرة.

ووصف المخرج الروسي اندريه زفياغينسيف الذي حاز جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي عن فيلمه “في غياب الحب”، الملاحقات ضد نافالني ب”المقيتة”، في تسجيل فيديو بثه فريق حملة نافالني.

وستنظم التظاهرة الأكثر رمزية في سانت بطرسبورغ ثاني كبرى مدن البلاد، مسقط الرئيس الروسي والتي شهدت صعود نجمه السياسي.

ومنعت السلطات التظاهرة المقررة في ساحة “حقل مارس″ (مارسوفو بوليي) في قلب عاصمة الأباطرة السابقة، على غرار بقية التظاهرات.

لكن قبل بدء التظاهرة أوقفت السلطات مسؤولين اثنين من حملة نافالني صباح السبت يتوقع مثولهما أمام قاض، على ما أعلن متحدث لوكالة فرانس برس.

من جهته، قرر بوتين الاحتفال بعيد ميلاده مع مجموعة صغيرة من المقربين منه، وكذلك ترؤس اجتماع لمجلس الامن الروسي، كما قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.

وتقليدياً تنشر رسائل التهنئة لرئيس الدولة في هذا اليوم بكثافة، وخصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي.