الشرطة البريطانية: واقعة متحف لندن ليست متصلة بالإرهاب

“القدس العربي” – (وكالات): قالت شرطة العاصمة البريطانية لندن إن الحادث الذي وقع خارج متحف التاريخ الطبيعي في المدينة وأسفر عن إصابة 11 شخصا عندما صدمت سيارة بعض المارة لا تتصل بالإرهاب ويتم التعامل معها كحادث مروري.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن سيارة اعتلت الرصيف خارج المتحف وهو أحد المتاحف الكبرى في منطقة ساوث كينزنغتون في غرب لندن وقالت الشرطة إن رجلا احتجز في موقع الحادث.

وكانت االشرطة ذكرت في وقت سابق اليوم أنها لم تستبعد بعد أي احتمالات فيما يخص دوافع الحادث.

وقالت متحدثة باسم شرطة لندن إن أفراد مكافحة الإرهاب يقيمون الواقعة لكنهم لم يتوصلوا لنتيجة بعد.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، السبت، أن السلطات أخلت 3 متاحف كبرى بالعاصمة لندن عقب حادث الدهس.

وأضافت أن المتاحف التي أخليت هي متحف التاريخ الطبيعي ومتحف العلوم ومتحف فيكتوريا وألبرت على طريق المعارض. وتعتبر هذه المنطقة محببة لدى السائحين.