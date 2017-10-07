التحالف: الحدود العراقية السورية ستشهد “المعركة الحاسمة” ضد الجهاديين

“القدس العربي” – وكالات: أعلن مسؤولان عسكريان أمريكيان في التحالف الدولي ضد الجهاديين لفرانس برس السبت، ان المعركة الحاسمة في العراق ضد تنظيم “الدولة الاسلامية”(داعش) ستكون على الحدود مع سوريا.

وجاءت تصريحات الضابطين الأمريكيين بعد يومين من استعادة بلدة الحويجة، أحد المعقلين الأخيرين للجهاديين في العراق.

وقال البريغادير جنرال روبرت سوفجي نائب القائد العام للتحالف الدولي لفرانس برس، ان “المعركة الكبرى والحاسمة ستكون عند منتصف نهر الفرات، على الحدود العراقية السورية”.

وأضاف “كل الحملات ستكون في هذا الاتجاه، و(المعركة) ستحصل عاجلاً وليس آجلاً”.

وكان تنظيم الدولة الاسلامية يسيطر على مساحات شاسعة في العراق وسوريا، لكن العمليات العسكرية المتواصلة حجمته بشكل كبير وحصرت جيوبه في مناطق تمتد من دير الزور السورية الى منطقتي راوة والقائم داخل العراق.

وأوضح سوفجي ان نحو ألفي مقاتل من التنظيم لا يزالون في هذه المناطق.

ودعم التحالف الدولي القوات العراقية لطرد تنظيم الدولة الاسلامية من مدينة الموصل ثاني أكبر مدن العراق في تموز/يوليو، وأعقبت ذلك سلسلة هزائم لحقت بالتنظيم الجهادي.

فالى جانب استعادة الحويجة وقبلها مدينة تلعفر، خاضت القوات العراقية معارك لاستعادة مناطق حوض الفرات المؤدية الى الحدود السورية.

من جانبه، قال البريغادير جنرال اندرو كروفت نائب قائد القوة الجوية في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ان القوات العراقية “تمكنت من الحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الاسلامية مع استعدادها السريع (للمعارك الاخرى)”.

وأضاف “نحن كتحالف نتحرك بسرعة من اجل التكيف” مع هذا التقدم.

وتابع كروفت ان التنظيم المتطرف “لم يعد ينشط كقوة عسكرية بل يتخذ شكل خلايا متمردة، والتحدي في الاعوام المقبلة في العراق وسوريا يتمثل في عمل قوات الشرطة” لأن “خلايا نائمة” لا تزال تشن هجمات مفاجئة في مناطق عراقية تمت استعادتها منذ اشهر.

وأوضح سوفجي من جانبه ان “مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية الذين لم يقتلوا او يقبض عليهم في المعارك، يحاولون الاختباء” بين السكان.

وأكد كروفت ان “اكثر من الف مقاتل من تنظيم الدولة الاسلامية وقعوا في الاسر، معظمهم سقط بايدي قوات البشمركة الكردية”.

وتتقدم القوات العراقية في منطقة الحويجة للوصول الى خطوط التماس بينها وبين القوات الكردية التي تسيطر على مدينة كركوك.

لكن كروفت اكد “وجود مستوى عال من التعاون بين البشمركة والقوات العراقية”.

وقال “التوتر هو على المستوى السياسي و(لكن على المستوى الامني) فإن التعاون وثيق جداً”.