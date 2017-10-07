مصر تمنع رئيس تحرير صحيفة سودانية من الدخول‎

“القدس العربي” – وكالات: منعت السلطات المصرية، السبت، رئيس تحرير صحيفة سودانية من دخول البلاد لدى وصوله مطار القاهرة، وقررت إعادته إلى الخرطوم، حسب شقيقه وبيان لهيئة صحافية سودانية.

وفي حديثه للأناضول، قال متوكل طه محمد، شقيق رئيس تحرير صحيفة “الوفاق” السودانية (خاصة) رحاب طه محمد، إن رحاب كان برفقه ابنه لإجراء عملية جراحية له بمصر، وتم منعه من الدخول لدى وصوله مطار القاهرة على متن طائرة سودانية، دون معرفة السبب.

وأضاف أن “السفارة السودانية بالقاهرة تواصلت مع الأجهزة المصرية التي أخبرتهم بأنه رحاب ممنوع من الدخول”.

ولفت إلى أن “رحاب سيعود للخرطوم على متن طائرة مصرية في وقت لاحق اليوم”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية، بخصوص ما ذكره شقيق الصحافي السوداني.

من جانبه، ندد اتحاد الصحافيين السودانيين (هيئة مهتمة بشؤون الصحفيين مقربة من الحكومة السودانية)، بما وصفه بـ”اعتقال” السلطات المصرية، لرئيس تحرير صحيفة الوفاق.

وقال الاتحاد في بيان، إن “السلطات المصرية اعتقلت صباح اليوم في مطار القاهرة رحاب طه واقتادته لجهة غير معلومة”.

واستنكر ما يتعرض له عدد من الصحافيين السودانيين في مطار القاهرة، من “إجراءات قاسية وإبعاد واستجواب لا يتناسب مع طبيعة علاقات الإخاء بين البلدين”.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، منعت السلطات المصرية الكاتب الصحافي السوداني الطاهر ساتي المعروف بكتاباته الناقدة للتواجد المصري في مثلث حلايب المتنازع عليه بين البلدين، من دخول أراضيها وأعادته للخرطوم.

كما منعت مصر الصحافية السودانية مروة كمال في ذات الشهر من دخول أراضيها وأعادتها للخرطوم.

فيما منعت السلطات السودانية، السياسي المصري عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب “مصر القوية” من دخول البلاد، في مارس/آذار الماضي، دون توضيح سبب المنع.

ومن حين لآخر تشهد العلاقات بين الجارتين توتراً بسب النزاع على مثلث حلايب الحدودي، واتهام القاهرة للخرطوم بدعم موقف أديس أبابا بشأن بناء سد “النهضة” الإثيوبي على نهر النيل، مقابل اتهام السودان لمصر بدعم متمردين مناهضن لنظام الرئيس عمر البشير، وهو ما تنفيه القاهرة.