القوات الحكومية تسيطر على قرى ومواقع عسكرية جنوب غربي اليمن

“القدس العربي” – وكالات: استعادت القوات الحكومية اليمنية، السبت، قرى ومواقع عسكرية كانت خاضعة لسيطرة مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وسط محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وقال بيان للمركز الإعلامي لقيادة محور تعز العسكري، وهو أعلى سلطة عسكرية في المحافظة، إن “القوات الحكومية سيطرت على قرى العريش والرازي والمديهين ومداخل قرية خربان شرقي جبل صبر”.

وأضاف أن “التقدم العسكري جاء إثر معارك عنيفة بين الطرفين، منذ ساعات الصباح الأولى”.

وتابع أن “القوات الحكومية سيطرت أيضاً على مواقع عسكرية بين منطقتي عبدان والصرمين؛ ما مكّن هذه القوات من قطع طريق إمداد الحوثيين الذي يربط بين مديريتي صبر وخدير (وسط تعز)”.

وأشار إلى أن “المعارك أسفرت عن قتلى من الحوثيين من بينهم قناص وجرحى آخرين (لم يحدد أي أرقام)، بالإضافة إلى أسر القوات الحكومية أحد قادتهم (لم يذكر اسمه)”.

وجاء الهجوم بعد مقتل 3 مدنيين من أسرة واحدة، برصاص “الحوثيين” في منطقة عبدان، مساء الجمعة، حسبما قال مصدر محلي للأناضول.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق من “الحوثيين” حول ما أورده البيان.