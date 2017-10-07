حماس تحتجز 4 أعضاء بتنظيم “الدولة” جنوبي غزة

“القدس العربي”- أعلن مسؤول فلسطيني، السبت، أن قوات الأمن التابعة لحركة حماس، ألقت القبض على 4 أعضاء بتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في قطاع غزة، ومن بينهم قائد المجموعة التي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص.

وقال إياد البوزم المتحدث باسم وزارة الداخلية التابعة لحماس إنه تم إلقاء القبض على نور عيسى وثلاثة آخرين ينتمون إلى تنظيم “أحفاد بيت المقدس″، الذي قام بإطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو تنظيم منبثق عن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وأضاف البوزم إن الأشخاص الأربعة كانوا على لائحة المطلوبين لقوات الأمن لأكثر من عام.

وذكرت المصادر أن عيسى الذي كان يقاتل مع تنظيم داعش في ليبيا عاد إلى غزة العام الماضي.

وجاءت عملية إلقاء القبض على الأشخاص الأربعة وسط اجتماعات للمصالحة بين حركتي حماس وفتح، والتي أسهمت الجهود المصرية في التوصل إليها.

ومن المنتظر أن يصل مسؤولون من حماس إلى القاهرة الأسبوع المقبل لإجراء مباحثات حول متابعة ترتيبات المصالحة الفلسطينية.