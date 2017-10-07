أفغانستان تتسلم الدفعة الأولى من طائرات “بلاك هوك” الأمريكية





“القدس العربي”- (وكالات): تسلم الرئيس الأفغاني أشرف غني رسمياً، السبت، الدفعة الأولى من الطائرات المروحية من طراز “بلاك هوك” التي يجري التزويد بها من قبل الحكومة الأمريكية، وذلك خلال مراسم حفل أُقيم في إقليم قندهار الواقع جنوب البلاد.

وحضر مراسم الحفل الجنرال جون نيكلسون، قائد القوات الأمريكية وبعثة الدعم الحازم، التي يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، دولت وزيري، إن الولايات المتحدة تخطط لتزويد سلاح الجو الأفغاني بـ 159 طائرة من طراز بلاك هوك حتى العام 2020.

وأضاف وزيري أن الرئيس غني تسلم اثنتين من الطائرات الأربع التي كان من المقرر تسلمها، مشيراً إلى أن السبب وراء تأخر وصول الطائرتين الأخريين هو عدم جاهزيتهما للتسليم في الوقت الحالي.

وتابع وزيري بأن الطائرتين الأخريين سيجري تسليمهما قريباً.

ووصلت الطائرات المروحية الأمريكية إلى أفغانستان في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.

واستطرد وزيري قائلاً إن الطائرات المروحية التي تصنعها الولايات المتحدة ستساعد القوات الأفغانية على التغلب على التحديات القائمة في الحرب ضد الإرهاب.

ومطلع الشهر الماضي، أعلن الرئيس الأفغاني خلال زيارة له إلى إقليم نانجارهار الذي يقع شرق البلاد أنه سيتم إنفاق 6 مليارات دولار على سلاح الجو الأفغاني خلال الأعوام الأربعة القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أن سلاح الجو الأفغاني لديه أسطول من الطائرات المروحية الروسية من طراز مي 35 و مي 17 ، ولكن التحديات القانونية والعقوبات ضد روسيا أحدثت صعوبات فيما يتعلق بشراء قطع الغيار وصيانة الأسطول.