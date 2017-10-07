مقتل 8 حوثيين في غارات للتحالف العربي بالجوف شمالي اليمن 





“القدس العربي”- (وكالات): قتل 8 على الأقل من مسلحي جماعة “أنصار الله (الحوثي)، اليوم السبت، في غارات للتحالف العربي بمحافظة “الجوف” شمالي اليمن، بحسب مركز إعلامي.

وقال مركز الجوف الإعلامي، المقرب من الجيش اليمني، إن “طيران التحالف نفذ عدة غارات اليوم استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين بمحافظة الجوف”.

وأضاف المركز، في بيان، إن “غارة للتحالف استهدفت طقماً (دورية) عسكرياً للحوثيين في منطقة (الفيض) بمديرية المتون التابعة للمحافظة، ما أسفر عن مقتل 8 منهم”.

ولفت أن العشرات من عناصر الحوثي قتلوا في غارات أخرى استهدفت مواقع لهم في منطقة “بركة مجلي” بمديرية (المطمة) غربي الجوف”، دون ذكر عدد محدد.

ولم يتسن الحصول على تعليق من “الحوثيين” حول ما أورده البيان.

ويسيطر الجيش اليمني على مدينة “الحزم” مركز محافظة الجوف، فيما يخوض معارك عنيفة لاستعادة السيطرة على مديرياتها الغربية والشمالية التي لاتزال تحت سيطرة الحوثيين.

ويشهد اليمن حربًا منذ نحو عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية مدعومة بالتحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثي، وقوات الرئيس السابق، علي عبد الله صالح من جهة أخرى.