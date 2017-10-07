﻿نشطاء سعوديون يرصدون تجاهل بوتين للملك سلمان رغم الصفقات المليارية

لندن ـ «القدس العربي»: اشتعلت شبكات التواصل الاجتماعي في السعودية بالهجوم على روسيا وانتقاد رئيسها فلاديمير بوتين في أعقاب تجاهله للملك سلمان وعدم استقباله له في المطار رغم أنه أبرم صفقات بالمليارات مع روسيا خلال زيارته إلى موسكو يوم الأربعاء الماضي، فيما تداول الكثير من النشطاء تسجيل فيديو يظهر فيه الملك السعودي وهو يواجه موقفاً محرجاً في المطار لدى وصوله إلى العاصمة الروسية.

وانتقد الكثير من المغردين عدم استقبال بوتين للملك في المطار، معتبرين أنها بمثابة إهانة للملك وللسعودية، وأنها تعبير واضح عن عدم الاهتمام الرسمي في روسيا بالزيارة الملكية السعودية.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصل الأربعاء الماضي إلى العاصمة الروسية موسكو في أول زيارة بهذا المستوى خلال تاريخ العلاقات الثنائية الروسية – السعودية، واستقبله في المطار نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري روغوزين وحرس الشرف.

ورافق الملك سلمان كل من الأمير خالد بن فهد بن خالد والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وعدد كبير من الأمراء المستشارين في الديوان الملكي السعودي.

وأبدى مغردون سعوديون على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» غضبهم من تجاهل الرئيس الروسي للملك سلمان وعدم استقباله له في المطار رغم أنها أول زيارة لملك السعودية إلى موسكو.

وقال ناشطون سعوديون إن طريقة استقبال الملك سلمان في موسكو لا تناسب حجم ومكانة المملكة، وقائدها.

ورغم تبرير مغردين آخرين لغياب بوتين، والقول إن بروتوكول مراسم الاستقبالات في روسيا ينص على عدم حضور الرئيس إلى المطار إلا أن ناشطين اعتبروا هذا التبرير «غير مقبول بأي حال».

وطالب ناشطون أن يتم معاملة بوتين بالمثل عند أول زيارة مقبلة له إلى السعودية.

وكتب أحد المغردين السعوديين: «الزبال بوتين في حاجة لعاصفة حزم على استقباله الفاشل لابو فهد، تالله لو أعلنها ابو فهد حربا على الروس اننا نصلي الفجر بكرة في قلب موسكو» فيما كتبت سعودية تُدعى نورا «إن «بروتوكول الدول العظمى أنهم لا يستقبلون أحداً في المطار». وكتبت سعاد الروقي: «اللعنه على بوتين ما استقبل ملكنا في المطار» فيما كتب محمد علي الهاشمي: «الملك سلمان في موسكو.. البروتوكول الروسي أن يستقبل بوتين ضيوفه في الكرملين وهذا المتعارف عليه».

أما نواف الروسان فكتب مغرداً على «تويتر»: «عدم استقبال بوتين للملك سلمان دلالة سيئة جداً بحق المملكة والشعوب العربية كافة».

وكتب الناشط خليل عبد الرحمن على صفحته في «فيسبوك» مدوناً: «وزير البلدية هو الذي استقبل الملك سلمان، ملك أكبر دولة نفطية في العالم… بوتين يُهين الملك سلمان». ونشر سامر نشوان فيديو للحظة وصول الملك سلمان إلى العاصمة الروسية موسكو، وكتب معلقاً: «تعطل الدرج المتحرك مما اضطر الملك سلمان للنزول بنفسه، واستقبال باهت خالف كل التوقعات حيث استقبله وزير البلدية الروسي… قمة الاهانة».

وتداول السعوديون على نطاق واسع فيديو يظهر فيه الملك سلمان لحظة وصوله إلى مطار «فنوكوفو» الدولي في موسكو، حيث واجه الملك موقفاً محرجاً عندما تعطل الدرج الكهربائي المخصص لنزول الملك من الطائرة، حيث توقف الملك للحظات ثم اضطر أن ينزل بنفسه، بينما قام أحد مرافقيه بمساعدته على النزول والوصول إلى الأرض بأمان. وبعد أن نزل الملك إلى أرض المطار لم يجد في استقباله سوى وزير البلدية الروسي الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، وهو ما تسبب باحراج آخر للملك والوفد المرافق له المكون من عدد كبير من الأمراء وكبار المسؤولين السعوديين.

ويأتي الاستقبال الباهت للملك السعودي في روسيا على الرغم من أن زيارته تضمنت إبرام صفقات بمليارات الدولارات، حيث قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بعد ساعات من وصول الملك سلمان إن موسكو والرياض ستبرمان صفقات استثمارية بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار خلال الزيارة الملكية.

وتشمل الصفقات، حسب ما نقلت وكالة «رويترز» عن الوزير الروسي اتفاقية بين شركة «سيبور» للبتروكيميائيات الروسية و»أرامكو» السعودية لبناء مصنع في المملكة لإنتاج الكيميائيات من الغاز بقيمة 1.1 مليار دولار.

كذلك سيستثمر صندوق روسي ـ سعودي مشترك قرابة 150 مليون دولار في واحدة من أكبر شركات الحفر في روسيا «أوراسيا دريلينك».

ورافق العاهل السعودي في زيارته إلى موسكو وفد كبير يضم 100 رجل أعمال قدموا من المملكة لبحث التعاون وفتح آفاق تعاون بين البلدين.