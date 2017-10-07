﻿السفارة الأمريكية في السعودية تحذر رعاياها بعد تقارير غير مؤكدة عن إحباط هجوم في جدة

الرياض – رويترز – حذرت السفارة الأمريكية في المملكة العربية السعودية المواطنين الأمريكيين مطالبة إياهم بتوخي الحذر في المنطقة المحيطة بقصر السلام في جدة أمس السبت بعد تقارير على وسائل الإعلام عن وقوع هجوم هناك.

وأفادت تقارير غير مؤكدة أن قوات الأمن أحبطت هجوما قرب قصر الملك ما أسفر عن مقتل المهاجم وعدد من الحراس.

ولم تصدر الحكومة السعودية بيانا رسميا يؤكد الواقعة.