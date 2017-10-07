﻿اعتقال أحد قادة تنظيم «الدولة الإسلامية» في قطاع غزة

غزة – الأراضي الفلسطينية – أ ف ب – أعلن مصدر أمني أن جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة اعتقل فجر السبت عدة أشخاص بينهم أحد قيادات تنظيم «الدولة الإسلامية» في قطاع غزة.

وقال المصدر الأمني «تم اعتقال المطلوب للأجهزة الأمنية نور عيسى (27 عاما) وهو أحد قادة الفكر المنحرف ومن سكان مخيم البريج وسط قطاع غزة مع آخرين فجر اليوم السبت، وهو مطلوب منذ عام».

وتطلق الأجهزة الأمنية تسمية «الفكر المنحرف» على أعضاء تنظيم «الدولة الإسلامية» المعروف كذلك باسم «داعش».

وقال جهاز الأمن الداخلي في منشور على صفحته على فيسبوك إنه «بجهود حثيثة ومباركة من قبل جهاز الأمن الداخلي تم اعتقال أحد قيادات الفكر المنحرف في قطاع غزة وآخرين»، وإنه يجري استكمال التحقيقات المطلوبة. ولم يذكر الجهاز مزيدًا من التفاصيل حول عملية الاعتقال.

وفي منتصف آب/اغسطس الماضي، قتل قائد ميداني من «قوة حماية الثغور» التابعة لكتائب عز الدين القسام، وأصيب آخرون بجروح جراء تفجير انتحاري استهدف قوة أمنية شرق رفح قرب الحدود مع مصر. ونسبت المصادر الأمنية في ما بعد التفجير إلى «التيار السلفي» المقرب من «تنظيم الدولة الإسلامية».