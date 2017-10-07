﻿الداخلية الإيطالية تطرد جزائرياً لأسباب تتعلق «بأمن الدولة»

روما- محمود الكيلاني: أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، السبت، عن طرد مواطن جزائري من البلاد لأسباب تتعلق بأمن الدولة.

وقالت الوزارة في بيان، أن وزير الداخلية ماركو مينيتي، وقع أمراً بطرد بشير حجاج، جزائري الجنسية، يبلغ من العمر 36 عاماً، لأسباب تتعلق بأمن الدولة.

وأشار إلى أن الجزائري كانت لديه سوابق جنائية، وهو ناشط في جماعة إرهابية تتبنى أيديولوجيا إسلامية.

وأوضح أن السلطات البلجيكية كانت قد طردته من أراضيها لمدة ثلاث سنوات في الثامن من أيار/مايو الماضي، ثم غادر الجزائر متوجهاً إلى إيطاليا إذ وصل بحراً إلى جزيرة سردينيا، بصورة غير شرعية في 24 أيلول/سبتمبر الماضي، ثم انتقل منها إلى العاصمة روما، حيث شرع في أنشطة إجرامية بالتعاون مع أصدقاء في الجالية الجزائرية.

وأشار البيان إلى أن إلقاء القبض على حجاج تم الخميس الماضي في العاصمة روما بفضل البيانات التي بثتها الشرطة الدولية حول هويته، (الأربعاء 4 تشرين الأول/اكتوبر)، وبعد التحقيق معه تبين أنه كان يهم بالتوجه إلى بلجيكا مجدداً، حيث أظهرت مكالماته الهاتفية مع زوجته المقيمة في بلجيكا عزمه على القيام بهجوم وشيك هناك. (الأناضول)