﻿انتشال جثث الأقباط المصريين الـ21 ضحايا «داعش» في سرت

طرابلس – د ب ا- قال المكتب الإعلامي لغرفة عمليات «البنيان المرصوص»، التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دوليا، إن الأجهزة المختصة انتشلت جثامين الأقباط الـ21 الذين قتلوا ذبحا في سرت على يد تنظيم «داعش» عام 2015 .

وأضاف المكتب، في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ليلة الجمعة، إن الجثامين وجدت مكبلة الأيادي ومقطوعة الرأس وبالزي البرتقالي كما ظهرت في شريط الفيديو لعملية ذبحهم.

وكان مكتب النائب العام الليبي قد أعلن الجمعة العثور على 21 جثة للأقباط المصريين الذين ذبحوا على يد عناصر «داعش» في سرت.

وفي نهاية الشهر الماضي، أعلن رئيس التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي المكلف الصديق الصور القبض على منفذ ومصور واقعة ذبح الأقباط المصريين في سرت بوسط ليبيا.

وقال الصور، خلال مؤتمر صحافي لإعلان نتائج التحقيقات مع عناصر تنظيم «داعش» الذين جرى القبض عليهم في سرت، إنه «تم تحديد أماكن دفنهم وسنبحث عنهم».

يذكر أنه في نهاية كانون أول/ديسمبر 2013، أعلن «داعش» ليبيا، خطف سبعة عمال مصريين أقباط في مدينة سرت، ثم اختطف 14 آخرين في مطلع كانون الثاني/يناير 2015 من منازلهم في سرت، وفي 15 شباط/ فبراير 2015، نشر «داعش» مقطع فيديو مدته 5 دقائق، يظهر فيه مجموعة من مقاتلي التنظيم، وكل واحد منهم يمسك برأس قبطي ويذبحه.