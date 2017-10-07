المنتخب المغربي يفوز على الغابون بثلاثية ويتصدر مجموعته في تصفيات المونديال

“القدس العربي” ـ (وكالات):

انتزع المنتخب المغربي لكرة القدم صدارة المجموعة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا بتغلبه على ضيفه منتخب الجابون 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات.

ويدين المنتخب المغربي بالفضل في هذا الفوز للاعبه خالد بو طيب الذي سجل الأهداف الثلاثة (هاتريك) في الدقائق 38 و56 و.72

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب بفارق نقطة امام كوت ديفوار ، فيما توقف رصيد منتخب الجابون عند خمس نقاط في المركز الثالث بفارق نقطتين عن مالي صاحب المركز الأخير.

ويلتقي المنتخب المغربي مع مضيفه كوت ديفوار في الجولة الأخيرة من التصفيات حيث ستحدد هذه المباراة المتأهل للمونديال ، فيما يلعب منتخب الغابون مع ضيفه مالي في مباراة تحصيل حاصل.