ترامب يؤكد انه لن ينقل السفارة الأمريكية إلى القدس في الوقت الحالي

“القدس العربي”- وكالات: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت انه لن يمضي قدما في تعهده المثير للجدل بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس لانه يريد اولا اعطاء فرصة للسلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين.

وفي اشارة منه إلى الجهود المبذولة لاحلال السلام، قال ترامب في مقابلة عبر البرنامج التلفزيوني للحاكم السابق مايك هاكابي “اريد ان اعطي ذلك فرصة قبل حتى ان افكر بنقل السفارة الى القدس″.

واضاف الرئيس الأمريكي “سنتخذ قرارا في المستقبل غير البعيد” لكنه شدد على ان الجهود المبذولة لاحلال السلام تاتي اولا.

في 18 ايلول/ سبتمبر، اعلن ترامب خلال لقائه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في نيويورك ان اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين هو امر “ممكن”، مؤكدا ان ادارته ستبذل ما في وسعها للتوصل اليه.

وقال ترامب وقتذاك، على هامش الجمعية العامة السنوية للامم المتحدة “سنمنحه (السلام) اولوية مطلقة. أعتقد أن هناك فرصة جيدة أن يحدث ذلك. يقول معظم الناس انه ليست هناك فرصة على الاطلاق”.

وتابع “اعتقد أن إسرائيل تريد ذلك واعتقد أن الفلسطينيين يريدون ذلك ويمكنني أن اقول لكم إن إدارة ترامب تريده ايضا”.