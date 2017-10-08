حريق ضخم في العاصمة الغانية بعد انفجارين في محطة وقود

“القدس المجتلة”- وكالات: اندلع حريق ضخم في العاصمة الغانية أكرا مساء السبت اثر وقوع انفجارين في محطة للوقود، كما افادت الشرطة وشهود عيان.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الانفجارين وقعا قرابة الساعة 19,30 بالتوقيتين المحلي والعالمي في شارع اتوميك جانكشن الواقع في حي ليغون حيث جامعة غانا.

ولم توضح الشرطة ما اذا كان الحادث أسفر عن ضحايا، لكن وسائل اعلام محلية اكدت أن الحريق أسفر عن اشتعال النيران في عدد من السيارات.

وطلبت السلطات من السكان تجنب المرور في الحي طالما ان الحريق لم يخمد.

وافاد مراسل وكالة فرانس برس أن السلطات فرضت طوقا أمنيا حول الحي الذي اكتظ بسيارات الإسعاف وشاحنات الاطفاء.