مغني الراب الأمريكي نيللي يؤكد براءته من تهمة الاغتصاب

(د ب أ): أكد مغني الراب الأمريكي نيللي براءته بعد احتجازه إثر ادعاءات بأنه اغتصب امرأة على متن حافلة جولاته الموسيقية بعد ساعات من إقامة حفل غنائي.

وكتب مغني الراب على موقع تويتر في وقت متأخر من يوم السبت “أنا بريء تماما.. أنا واثق من أنه بمجرد النظر الى الوقائع سيكون واضحا جدا أنني ضحية إدعاء كاذب”.

واضاف “سوف استخدم كل خيار قانونى للتعامل مع هذا التشهير”.

واحتجزت الشرطة مغني الراب بتهمة الاغتصاب من الدرجة الثانية فى الساعات الاولى من صباح السبت فى مدينة اوبورن بولاية واشنطن بشمال غرب الولايات المتحدة بعد ان اتصلت سيدة بالنجدة للإبلاغ عن تعرضها للاغتصاب من نيللي فى الحافلة التى كانت متوقفة في مرآب متجر “والمارت”.

وتم الإفراج عن نيللي في وقت لاحق وقالت الشرطة إنها تواصل التحقيق في الحادث.