الاعصار نايت يصل إلى سواحل الولايات المتحدة

“القدس العربي” وكالات: ضرب الاعصار نايت الذي صنف من الدرجة الاولى سواحل الولايات المتحدة مساء السبت بعدما اشتد خلال عبوره خليج المكسيك مخلفا دمارا في أمريكا الوسطى حيث اودى بحياة 31 شخصا.

ووصل الاعصار إلى الاراضي الأمريكية من دلتا نهر ميسيسيبي بعيد الساعة 20,00 (00,00 ت غ). واوضح المركز الوطني الأمريكي للاعاصير ان نايت يتحرك بسرعة 31 كيلومترا في الساعة ترافقه رياح سرعتها 140 كيلومترا في الساعة.

واضاف المركز انه يتوقع ان “يمر (الاعصار) في أجزاء الولاية ثم الاباما وتينيسي حتى مساء الاحد”.

واتخذت السلطات الأمريكية اجراءات تسبق مرور الاعصار من اوامر باخلاء مناطق طوعا او بشكل الزامي على طول الساحل الاميركي، وفرض حظر تجول في نيو اورلينز بينما استعدت ولايات لويزيانا وميسيسيبي والاباما لوصول نايت.

ويفترض الا يضرب الاعصار نيو اورلينز المدينة التي دمرها الاعصار كاترينا في 2005 وتسبب بمقتل 1800 شخص فيها على الاقل.

ولا تزال الولايات المتحدة تلملم اضرار الاعصارين القويين: هارفي الذي اجتاح تكساس في آب/ اغسطس، وايرما في ايلول/ سبتمبر.

كذلك اجتاح الاعصار ماريا منطقة الكاريبي في اواخر ايلول/ سبتمبر مخلفا دمارا هائلا في العديد من الجزر بينها دومينيكا وبورتوريكو.

وتشهد مناطق اميركا الوسطى والكاريبي والمكسيك وجنوب الولايات المتحدة موسم أعاصير اطلسية بين حزيران/ يونيو وتشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام.

غير ان 2017 هو أحد أسوأ الاعوام منذ بدء تسجيل هذه الظواهر.