كوستاريكا تتأهل لكأس العالم بعد هدف قاتل أمام هندوراس

رويترز: تأهلت كوستاريكا إلى نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم بعدما سجل كيندال واستون هدفا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع لتتعادل 1-1 مع هندوراس وتحقق النتيجة الكافية للصعود السبت.

وبات بذلك منتخب كوستاريكا، الذي بلغ دور الثمانية في كأس العالم 2014 بالبرازيل، ثاني المتأهلين من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف) بعد المكسيك المتصدرة.

وتتأهل أول ثلاثة منتخبات في تصفيات الكونكاكاف إلى كأس العالم بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع سوريا أو أستراليا في مواجهة فاصلة على بطاقة إضافية للظهور في روسيا العام المقبل.

وبدا أن كوستاريكا تلعب من أجل التعادل في مباراة تم تأجيلها لمدة 24 ساعة بسبب عاصفة مدارية وسقوط أمطار غزيرة في البلاد.

لكن هندوراس تقدمت بهدف بعد مرور 66 دقيقة عن طريق إيدي هرنانديز بضربة رأس من مدى قريب.

ولم ترد كوستاريكا بقوة لكنها كانت محظوظة في إدراك التعادل في الثواني الأخيرة عن طريق واستون بعد كرة عرضية من برايان رويز.

وفي الجولة الأخيرة من التصفيات ستلعب هندوراس على أرضها مع المكسيك يوم الثلاثاء المقبل بينما تلتقي كوستاريكا مع بنما وتسافر الولايات المتحدة للعب في ضيافة ترينيداد وتوباجو.

ولدى الولايات المتحدة 12 نقطة وتحتل المركز الثالث وتبدو مرشحة للتأهل مباشرة لكأس العالم بينما لا تزال هناك فرصة أيضا لبنما وهندوراس ولكل منهما عشر نقاط.