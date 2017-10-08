أنباء عن انفجارات متتالية في مقر القوات الروسية في مدينة دير الزور شرق سوريا

“القدس العربي”- وكالات: ترددت أنباء عن وقوع انفجارات عنيفة صباح الأحد في مقر القوات الروسية في مدينة دير الزور شرق سوريا.

وقال أحمد الرمضان، مدير شبكة فرات بوست، لوكالة الأنباء الألمانية إن “انفجارات متتالية هزت مدينة دير الزور صباح الأحد مصدرها المدينة الرياضية التي تعتبر مقرا للقوات الروسية وتقع عند مدخل مدينة دير الزور من الجهة الجنوبية، تبعها نشوب حريق كبير، وغطت ألسنة الدخان المدينة، وهرعت سيارات الإسعاف والإطفاء وسيارات تابعة للقوات الحكومية السورية إلى المكان”.

وأكد الرمضان أن “المدينة الرياضية هي مستودع سلاح للقوات الروسية حيث يتواجد بداخلها كميات كبيرة جداً من الذخيرة والعتاد الحربي، إلى جانب عدد كبير من عناصر القوات الروسية”.

ولم يتأكد الخبر من مصادر رسمية.