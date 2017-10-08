طالبان ترد على تسليم القوات الأفغانية مروحيات “بلاك هوك”

“القدس العربي”- وكالات: ردت حركة طالبان على تسليم أول دفعة من مروحيات “بلاك هوك” الحديثة طراز “يو إتش60″ لقوات الامن الافغانية، حيث قال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد في بيان إن “القائد الامريكي وأشرف غني يجب أن يتذكرا أن قتالنا لا يعتمد على التكنولوجيا لكنه قتال بدافع أيديولوجي”، طبقا لما ذكرته وكالة “خاما برس″ الافغانية للانباء الأحد.

وأضاف مجاهد أنه “عندما سقطت الحكومة السوفيتية والشيوعية، تركوا مئة من الطائرات في القواعد الجوية. اختبرت أمريكا أيضا مئات من مختلف الطائرات هنا منذ 16 عاما”.

ومضى في القول “تعلموا من التاريخ. طائراتكم ستقوينا وستعمل من أجل مصالحنا وأهدافنا، تماما مثل شاحناتكم /هومفي وفورد رانجر/”. وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني قد حضر أمس السبت مراسم تسليم الدفعة الأولى من الطائرات المروحية من طراز “بلاك هوك” التي يجري التزويد بها من قبل الحكومة الأمريكية ،و ذلك خلال حفل أُقيم في إقليم قندهار الواقع جنوب البلاد.

وحضر مراسم الحفل أيضاً الجنرال جون نيكلسون قائد القوات الأمريكية وبعثة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلنطي (ناتو) في أفغانستان.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية دولت وزيري إن الولايات المتحدة تخطط لتزويد سلاح الجو الأفغاني ب 159 طائرة من طراز بلاك هوك حتى العام 2020.

وأضاف وزيري بأن الرئيس غني تسلم اثنتين من الطائرات الأربع التي كان من المقرر تسلمها، مشيراً إلى أن السبب وراء تأخر وصول الطائرتين الأخريين هو عدم جاهزيتهما للتسليم في الوقت الحالي.

وتابع وزيري بأن الطائرتين الأخريين سيجري تسليمهما قريباً.

ووصلت الطائرات المروحية الأمريكية إلى أفغانستان في أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي.

واستطرد وزيري قائلاً إن الطائرات المروحية التي تصنعها الولايات المتحدة ستساعد القوات الأفغانية على التغلب على التحديات القائمة في الحرب ضد الإرهاب.

وفي 3 أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن الرئيس الأفغاني خلال زيارة له إلى إقليم نانجارهار الذي يقع شرق البلاد أنه سيتم إنفاق ستة مليارات دولار على سلاح الجو لاأفغاني خلال الأعوام الأربعة القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أن سلاح الجو الأفغاني لديه أسطول من الطائرات المروحية الروسية من طراز مي 35 و مي 17، ولكن التحديات القانونية والعقوبات ضد روسيا أحدثت صعوبات فيما يتعلق بشراء قطع الغيار وصيانة الأسطول.