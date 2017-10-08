إيران تحذر أمريكا من تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية

“القدس العربي”- وكالات: نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري قوله الأحد إن إيران ستعتبر الجيش الأمريكي مساويا لتنظيم الدولة الإسلامية المتشدد إذا صنفت واشنطن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

ونقلت الوكالة عن جعفري قوله إن الولايات المتحدة ستخطئ إذا اعتقدت أن بإمكانها الضغط على إيران للتفاوض بشأن قضايا إقليمية.

وكان البيت الأبيض قال يوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن عن ردود فعل أمريكية جديدة على اختبارات إيران الصاروخية ودعمها “للإرهاب” وهجماتها الإلكترونية في إطار استراتيجيته الجديدة للتعامل مع إيران.