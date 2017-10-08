قائد ميداني: الهجوم الأخير على “الدولة” في الرقة يبدأ الأحد

“القدس العربي”- وكالات: قال قائد ميداني في قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الأحد إن الهجوم الأخير على تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في الرقة بسوريا سيبدأ مساء اليوم (الأحد).

وأضاف لرويترز في المدينة أن الهجوم سيركز على المنطقة حول الاستاد وسيحاول تطويقها.

وقالت جيهان شيخ أحمد المتحدثة باسم حملة قوات سوريا الديمقراطية في الرقة في بيان على موقع الحملة على الإنترنت إن “قوات سوريا الديمقراطية ستزف خبر تحرير مدينة الرقة في الأيام القليلة القادمة”.